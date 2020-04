#TogetherInTravel è la nuova campagna lanciata dal WTTC (World Travel and Tourism Council) per riunire, incoraggiare e stimolare la comunità turistica globale, fortemente colpita dal coronavirus. Dal 20 aprile i viaggiatori di tutto il mondo sono chiamati a condividere sui social le immagini e i racconti dei propri viaggi passati, i ricordi e le avventure più speciali. L’hashtag #ToghetherInTravel non guarda però solo al passato; raccoglie anche sogni e progetti per il futuro.

“Sognare è parte del gusto della vita e la nostra nuova campagna invita a pensare ai giorni che verranno in maniera luminosa”, spiega Gloria Guevara, presidente e ceo del WTTC. “Il settore dei viaggi e del turismo è cruciale per l’economia globale: interessa uno su quattro nuovi posti di lavoro di tutto il mondo e contribuisce al 10,3% del Pil. Il nostro settore tocca tutti. Crea comunità, riduce la povertà nel mondo e migliora l’impatto sociale della vita quotidiana. […] La campagna #TogetherInTravel nasce dal desiderio di radunare tutti coloro che condividono la passione per i viaggi e di unire gli sforzi di chi sta lavorando duramente per ricostruire il settore, attorno a un messaggio di solidarietà: siamo un’unica comunità globale e viaggiare, al momento giusto, ci rende più vicini.”

In attesa di partire di nuovo, non smettiamo di sognare, pensare e programmare i nostri viaggi. Condividiamo le nostre esperienze, entriamo in contatto con altri viaggiatori e lasciamoci ispirare reciprocamente.

Anche noi di Itinerari e luoghi vi invitiamo a condividere i vostri racconti di viaggio taggandoci (@itinerarieluoghi) e utilizzando l’hashtag #torneremoaviaggiare.