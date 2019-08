Tokyo da bere: gli indirizzi del momento

Dal kakigori al sake, dal tè alla birra artigianale, a Tokyo non mancano le bevande da provare, magari abbinate alle specialità gastronomiche come ramen e sushi. Nella capitale giapponese aprono di continuo nuovi locali – qui trovate gli indirizzi da non perdere per provare le bevande tradizionali e quelle innovative.

Kakigori

Per i viaggiatori che saranno a Tokyo durante i mesi estivi la parola d’ordine è kakigori, la granita giapponese molto popolare in tutto il Paese. Da provare il Kato’s Dining Bar dell’Hotel New Otani vicino ad Akasaka e Le Chocolat Alain Ducasse a Nihombashi, che fino a settembre offrono reinterpretazioni chic di questa specialità estiva. Il primo propone kakigori in cinque gusti: ogni granita è a base di ghiaccio naturale su cui viene versato lo sciroppo fatto in casa e aggiunto un macaron francese. A Manufacture à Tokyo, il principale punto vendita giapponese della famosa cioccolateria parigina di Ducasse, è possibile invece gustare l’introvabile versione “Kakigori Matcha et Chocolat”, che nasconde un cuore di cremoso gelato al matcha e cioccolato.

Sake

Il sake è un must per chi desidera assaporare l’autentica tradizione giapponese. In città ci sono due nuove aperture che presentano la bevanda in una grande varietà di sapori e stili. A pochi minuti dalla stazione Gotanda, il menu del giorno di Kuwabara Shoten propone a rotazione quaranta marche diverse di sake, in un ambiente informale e moderno. Una volta trovato il proprio preferito, lo si può acquistare in bottiglia come souvenir di viaggio. Spostandosi nella zona di Shibuya Hikarie, Nurukan Sato è perfetto per ritrovare le energie dopo una giornata di shopping e divertimento. Qui vengono serviti quaranta tipi di sake a undici temperature diverse, provenienti da differenti province del Giappone; si può anche scegliere il design della propria coppa.

Tè giapponese

Un’altra opzione per esplorare l’anima tradizionale di Tokyo è una visita alle nuovissime sale da tè in cui vivere l’esperienza del tè giapponese. Il Satén è un locale in stile retrò, situato in un angolo tranquillo di Nishi-Ogikubo; oltre al classico matcha-latte propone tè verde da singole coltivazioni e tè verde tostato, a cui si aggiungono tre esclusivi cocktail al tè giapponese di Satén. Matcha Stand Maruni punta invece a diffondere la cultura giapponese del tè matcha in un modo divertente e coinvolgente: la preparazione avviene nella parte del locale che dà sulla strada, permettendo così a clienti e passanti di osservare da vicino ciò che accade mentre curiosano tra i pezzi della ricca collezione di ciotole, fruste di bambù e teiere tradizionali. Da non perdere anche il Green Tea 1899 Restaurant Ochanomizu, con tante proposte creative a base di tè verde e non solo. Il locale è perfetto per assaggiare la birra green, disponibile in più versioni: oltre alla “classica” al matcha, è possibile ordinare la versione allo houjicha e ad altri tipi di tè verde.

Birra

Per chi ha un certo languorino, è d’obbligo una sosta in uno dei birrifici artigianali di Tokyo e gastropub. Il Craft Beer Market propone ogni giorno circa trenta tipi di birra alla spina, da abbinare ai propri piatti preferiti. La sede centrale è a Toranomon, ma ci sono otto filiali a Tokyo, ognuna specializzata in diverse tipologie di cucina. Il Valley Brewery (SVB) Tokyo a Daikanyama offre abbinamenti unici di sei birre di marca servite con uno spuntino pensato per esaltare al meglio il sapore particolare di ogni bevanda.