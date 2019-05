Trani (BAT) – Tengono banco i Dialoghi dal 17 al 22 settembre 2019

Dove: Trani (BAT)

Dal: 17-09-2019

Al: 22-09-2019

Il dialogo come frontiera dove persone di diverso orientamento e di diversa provenienza si incontrano e parlano, confrontandosi intorno a libri e idee. Da 18 anni alcuni dei principali pensatori e scrittori internazionali continuano a darsi appuntamento ai Dialoghi di Trani, la più importante rassegna culturale del Mezzogiorno e tra i festival più apprezzati in Italia dalla stampa e dai lettori di ogni età.

La XVIII edizione de I Dialoghi di Trani, festival organizzato dall’ass. Culturale “La Maria del porto” in collaborazione con la Regione Puglia e la Città di Trani, sarà in programma dal 17 al 22 settembre 2019, presso alcune delle più splendide locations del centro storico di Trani, come la monumentale Cattedrale sul mare, il Palazzo delle Arti Beltrani, il palazzo Valenzano e i centri storici delle altre città della Puglia Imperiale come Barletta, Andria, Bisceglie e Corato.

Il tema dell’edizione 2019 sarà “Responsabilità”: a partire dall’idea di un’etica della responsabilità (Arendt, Heller), che tiene presente la libertà propria e quella dell’altro, i Dialoghi si propongono di affrontare le trasformazioni e le sfide della responsabilità rispetto ai problemi che ci assillano come singoli e come comunità: dalle disuguaglianze alle migrazioni, dalla disoccupazione allo sviluppo sostenibile.

A oggi hanno confermato la loro presenza: Ramin Baharami, Alessandro Baricco Pietro Bartolo, Cristina Battocletti, Annalena Benini, Mauro Biani, Remo Bodei, Massimo Bray, Sabino Cassese, Mariafelicia De Laurentis, Pietro Del Soldà, Oliviero Diliberto, Mattia Feltri, Fabrizio Gifuni , Giovanni Grasso, Vito Mancuso, Salvatore Veca, Nino Di Matteo, Saverio Lodato, Maurizio Molinari, Valeriu Nicolae, Antonello Pasini, Elena Pulcini, Aldo Schiavone, Stefano Zamagni, Gustavo Zagrebelsky, Giorgio Zanchini, Moni Ovadia, Antonio Calabrò, Piergaetano Marchetti.

Grande attesa per la serata offerta dal pianista iraniano Ramin Bahrami, che si esibirà per i Dialoghi, sabato 21 settembre, nella splendida Cattedrale di Trani, con la conferenza concerto “La scuola di Vienna attraverso le sue note più emozionanti”. E grande attesa per la lectio di Alessandro Baricco che concluderà il festival. Ai Dialoghi parteciperanno anche alcuni giornalisti di Repubblica e di MicroMega, media partner del Festival insieme a Rai Cultura, TV2000 e Radio 3. Per i più piccoli i Dialoghi di Trani si chiamano “DIALOKIDS”, un cartellone di iniziative interamente dedicato a baby lettori con ospiti d’eccezione. Partecipano alla realizzazione del programma il quotidiano La Repubblica, la rivista MicroMega, la scuola Holden con un corso di scrittura creativa, il circolo del cinema Dino Risi e la Fondazione Megamark, che propone per il quarto anno consecutivo il Premio letterario “Fondazione Megamark – Incontri di Dialoghi”, destinato alle opere prime di narrativa italiana pubblicate nell’ultimo anno.