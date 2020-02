San Valentino è ormai alle porte e quest’anno cade pure di venerdì, dando a tutte le coppie di viaggiatori la possibilità di festeggiare in grande stile. Ma dove andare con il proprio partner? Se siete ancora indecisi, qui trovate tre isole per un San Valentino originale, piacevole e indimenticabile.

Cipro

La terza isola del Mediterraneo ha dato i natali alla dea dell’amore, Afrodite – e già questo è un buon inizio. A Cipro potete visitare Petra tou Romiou, il punto magico da cui Afrodite sarebbe emersa dalla spuma del mare: leggende a parte, da qui la vista è mozzafiato, soprattutto al tramonto. L’offerta gastronomica dell’isola è ampia, capace di soddisfare tutti i gusti e tutte le tasche: potete scegliere un ristorante gourmet sul lungomare di Lemesos, una serata a tema nei locali del centro di Lefkosia o una cena in una delle tante taverne dell’entroterra. Cipro dista circa tre ore di volo dall’Italia e vanta un clima temperato e soleggiato anche in inverno.

Tenerife

Tenerife fa parte delle Canarie, arcipelago spagnolo al largo della costa del Marocco. Sull’isola si trova El Teide, il terzo vulcano più grande al mondo e patrimonio mondiale dell’UNESCO dal 2007. Aspettare l’alba o il tramonto al cospetto del vulcano è un’esperienza incredibilmente romantica. Tenerife è la destinazione perfetta per gli innamorati che amano immergersi nella natura senza rinunciare alla buona cucina: sull’isola si trovano ben sei stelle Michelin distribuite tra cinque ristoranti.

Minorca

È Minorca l’isola più tranquilla e romantica delle Baleari. Caratterizzata da un clima piacevole anche in inverno, è una terra ricca di storia e di bellezze naturali. Se scegliete di andare a Minorca per San Valentino, fate una passeggiata in una delle tante calette, in questo periodo dell’anno deserte, avventuratevi fino al faro di Cavalleria, il più antico dell’isola e completamente a picco sul mare, e regalatevi una bella cena di pesce in uno dei tanti ristoranti locali.

