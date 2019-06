Trek Dual Sport: le bici ibride per soddisfare il piacere di pedalare

Perfette per fare sport, per brevi spostamenti, per il tempo libero e per grandi avventure su due ruote, il bello delle bici ibride è che possono essere utilizzate nelle situazioni più diverse. Sportive, grintose e confortevoli, sono la soluzione giusta per chi è in cerca di un mezzo polifunzionale.

Le bici ibride Dual Sport di Trek combinano le caratteristiche più versatili delle biciclette da corsa e delle mountain bike, garantendo buone prestazioni sia sui percorsi asfaltati che sullo sterrato. Prevendono una postura verticale con selle, manopole e punti di contatto ottimizzati, per un’esperienza di guida all’insegna del comfort e del divertimento. Dotati di pneumatici tassellati per una maggiore trazione e sospensioni per un maggior comfort, i modelli firmati Trek sono inoltre facilmente equipaggiabili con gli accessori più diversi.

Trek Dual Sport 4: la scelta per chi non vuole frontiere

Una bici top di gamma per avventure mozzafiato su una varietà di terreni. Dual Sport 4 è una versatile bici ibrida equipaggiata con una trasmissione Shimano Deore 2×10 ad alte prestazioni e una forcella ammortizzata SR Suntour NRX con blocco remoto, montato direttamente sul manubrio, che permette una comoda guida su ogni terreno. È la scelta migliore per i rider in cerca di avventura che non vogliono rinunciare a comfort, robustezza e versatilità.

La Trek Dual Sport 4 presenta inoltre un leggero telaio in alluminio Alpha Gold e freni a disco idraulici Shimano per la massima potenza di arresto in tutte le condizioni. Il comfort è garantito anche dai cerchi Tubeless Ready, dagli pneumatici Bontrager resistenti alle forature e dai supporti per portapacchi e parafango.

Chi ama tenere traccia delle proprie attività in sella, può usufruire della tecnologia DuoTrap S che installa direttamente nel telaio della bicicletta un sensore Bluetooth®/ANT+ in grado di “comunicare” direttamente con lo smartphone e fornirgli tutte le informazioni riguardanti il percorso effettuato e le metriche dello sforzo compiuto.

Prezzo consigliato al pubblico: 1.129,00 Euro

Trek Dual Sport 3 da donna: la bici femminile per le avventure in sella

Dual Sport 3 da donna è una bici ibrida ad alte prestazioni equipaggiata con componenti in grado di resistere a lunghe pedalate sulle superfici più diverse, dalle strade cittadine ai sentieri gravel. Il leggero telaio in alluminio Alpha Gold con tubo orizzontale inclinato facilita la salita e la discesa dalla sella, e può essere accessoriato con portapacchi, parafanghi, luci, fitness tracker e molto altro.

Il modello conferma la sensazione di comfort su ogni tipologia di percorso anche tramite i punti di contatto progettati specificamente per il pubblico femminile, le sospensioni anteriori e gli pneumatici resistenti alle forature.

Anche il telaio della Dual Sport 3 è compatibile con il sistema DuoTrap S.

Prezzo consigliato al pubblico: 719,00 euro