Trekking in Montenegro, per chi ama la montagna

Una vacanza trekking è perfetta per chi ama la natura e la montagna. Camminare, poi, fa bene anche alla salute: aiuta a respirare meglio, è un potente antistress, fa riposare gli occhi grazie all’esposizione alla luce naturale e mette pure il buonumore.

Qui vi proponiamo un viaggio trekking organizzato dal tour operator Zeppelin in Montenegro, un piccolo e affascinante Paese ricco di montagne impervie, spiagge incontaminate, un mare color zaffiro e interessanti cittadine.

Il viaggio è in gruppo, con guida italiana.

Caratteristiche itinerario

Itinerario facile: tutti i trasferimenti interni saranno effettuati con minibus privato. Le escursioni a piedi in programma sono alla portata di tutti ma richiedono un minimo di allenamento: i dislivelli in salita/discesa sono di 200/300 metri con una media di cammino che va dalle 3 alle 5 ore al giorno.

Ogni singolo partecipante deve essere in uno stato di forma psicofisica che gli consenta di poter svolgere e completare l’itinerario della vacanza scelta. In caso contrario, per tutelare l’incolumità del gruppo e del partecipante stesso, l’accompagnatore si riserva il diritto di escluderlo dalle escursioni che riterrà più impegnative.

Durata e tappe

Il viaggio trekking in Montenegro è in programma dal 9 agosto al 18 agosto 2019 (9 notti/10 giorni).

Punto di partenza è Podgorica, la verde capitale del Montenegro che sorge sulla riva di due fiumi. Ci si dirige poi verso il nord del Paese, attraversando il Canyon Moraca, per visitare il Parco Nazionale di Biogradska Gora, perfetto per trekking ed escursioni naturalistiche. Si procede per Zabljak, piccola cittadina nei pressi del Parco nazionale del Durmitor, una delle aree protette più vecchie del paese, dove la natura è incantevole. Si abbandona Zabljak per la costa montenegrina, alla scoperta dei piccoli villaggi di pescatori, le sue acque cristalline e la baia di Kotor, considerata dall’Unesco Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Il tour si chiude con la visita a Perast, uno dei fiordi più profondi d’Europa, e rientro in Italia da Podgorica.

Costi

La quota per persona, in doppia, è di 1.650 euro + tasse aereoportuali.

Comprende:

assistenza in aereoporto a Milano Malpensa

accompagnatore Zeppelin

volo di linea Austrian a/r

transfer da/per aeroporto

guida locale parlante italiano

guida trekking per l’escursione a piedi del 3° e 5° giorno

9 pernottamenti con colazione

4 pranzi

2 cene

2 degustazioni di vini e prodotti tipici

minibus privato per tutta la durata del viaggio

escursione in jeep sul monte Bjelasica

giro in barca all’isola di Nostra Signora delle Rocce

giro in barca al lago Skadar

tassa di soggiorno

entrate ai siti e ai parchi menzionati nel programma

assicurazione medico-bagaglio

kit del viaggiatore con portadocumenti, etichetta bagagli e t-shirt tecnica

Cliccate qui per maggiori informazioni su tutti i trekking offerti da Zeppelin.