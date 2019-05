Un’estate da trascorrere in Grecia con Webtours

Superfast Ferries, la compagnia rappresentata in Italia dal Gruppo Morandi, che ha rivoluzionato il settore passeggeri in Adriatico con traghetti di ultima generazione e Webtours, il tour operator dello stesso gruppo specializzato da più di 10 anni sul prodotto Grecia, presentano nel catalogo Grecia 2019 una nuova stagione ricca di novità e di successi per la destinazione che continua a registrare una costante crescita.

Superfast Ferries, del gruppo Attica, annuncia i nuovi collegamenti tra più di 40 destinazioni per l’estate 2019, con un sito sempre più “friendly”, le nuove promozioni e l’inclusione del supplemento carburante e conferma le rotte da Ancona, Venezia e Bari per Igoumenitsa, Corfù e Patrasso con collegamenti diretti che durante il periodo estivo vengono potenziati soprattutto sulle rotte per Corfù. Confermato il successo del programma Seasmiles per i possessori della carta che hanno diritto ad uno sconto – valido tutto l’anno e cumulabile con gli altri sconti – del 20% sull’acquisto dei biglietti a bordo di tutte le navi Superfast e Blue Star ed una serie di altri vantaggi esclusivi, tra cui il 15% di sconto su diversi servizi e acquisti a bordo.

Grazie al suo stretto legame con Superfast e utilizzando i traghetti della flotta, il tour operator Webtours arricchisce la nuova edizione del catalogo Estate 2019 di proposte per soggiorni, tour e minicrociere adatte a soddisfare qualsiasi tipologia di viaggiatore. In particolare il nuovo catalogo prevede proposte per soggiorni nelle strutture selezionate con più di 80 tipologie di sistemazioni e per ogni località la possibilità di personalizzare la vacanza con validi suggerimenti per un tour ideale e per scoprire curiosità e luoghi da non perdere.

Dopo il successo della scorsa edizione è riproposto lo “speciale giovani Maturità 2019” a Corfù e Zante, con nave diretta su Corfù, per festeggiare la fine dell’anno scolastico in Studios e Resort con mezza pensione, escursioni, parties, discoteca, trasferimenti e assistenza.

Ampliata anche l’offerta dei pacchetti con 20 tour a tema, dai viaggi a carattere religioso ai viaggi enogastronomici, ai tour culturali, storici e archeologici; e ancora pacchetti “Sport e Avventura” con originali proposte per arrampicate e trekking, tour in bici e in moto e Grecia in Barca a Vela. Tra le proposte più originali lo Speciale Famiglie alle Isole Sporadi nel mese di luglio con soggiorni alle isole di Skopelos e Skiatos, dalla natura strepitosa e particolarmente adatte a una vacanza mare per le famiglie con bambini.