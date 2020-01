Sono in tanti a sognare un soggiorno in un hotel di ghiaccio per godere a pieno il fascino dell’inverno, con i suoi colori e le sue atmosfere da fiaba. Gli igloo hotel si trovano dove le temperature sono rigide – Finlandia, Svezia, Norvegia, ma anche sulle Alpi italiane e francesi – e sono perfetti per chi vuole trascorrere una notte indimenticabile in strutture dotate di ogni comfort.

Siete pronti a partire per una vacanza da brivido? Qui trovate i quattro hotel di ghiaccio da non perdere in Europa, selezionati da Hotels.com.

Icehotel, Svezia

Icehotel, il primo hotel di ghiaccio al mondo, si trova nel villaggio svedese di Jukkasjärvi. Creato nel 1989, l’albergo dista 200 chilometri dal Circolo polare artico e rimane aperto da dicembre ad aprile. Ogni anno raduna artisti di tutto il mondo che modellano questa spettacolare struttura di neve, ghiaccio e luci. Qui potete fare un tour in slitta, ammirare l’aurora boreale in terrazza e praticare sci di fondo. C’è persino una chiesa dove potersi sposare.

Soggiorni a partire da 198 euro per camera per notte.

Nel cuore della Lapponia, gli chalet del Fell Centre Kiilopää, Hotel Niilanpää regalano un’esperienza a stretto contatto con la natura e la neve. L’hotel dispone di un osservatorio per ammirare l’aurora boreale e di una meravigliosa sauna finlandese – assolutamente da provare.

Soggiorni a partire da 81 euro per camera per notte.

Nel nord della Finlandia, vicino al comprensorio sciistico di Ruka, sorge Villa Iglu, un resort di cottage in legno e una Glass Igloo con pareti e soffitti in vetro per gli ospiti che vogliono vedere lo spettacolo dell’aurora boreale comodamente dal proprio letto. Il ristorante propone ottima carne locale, tra cui renne e alci; da non perdere anche la sauna all’aperto e le vasche idromassaggio.

Soggiorni a partire da 74 euro per camera per notte.

Igluhut, Finlandia

Per coloro che vogliono immergersi nella natura in inverno, Igluhut è un must. Queste case sugli alberi sono costruite tra i pini innevati del Nuuksio Reindeer Park, nella Finlandia meridionale. Gli ospiti potranno dare da mangiare e fotografare le renne dall’interno del proprio lodge: un’esperienza unica e indimenticabile!

Soggiorni a partire da 353 euro per camera per notte.