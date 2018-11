Vacanze di Natale… ed è subito vela

Dimenticate caminetti accesi e nevicate, lasciate da parte l’attrezzatura sciistica e tirate fuori dai cassetti costumi da bagno e creme solari…è Natale! Non si sono capovolte le stagioni, è il trend degli ultimi anni, quello di festeggiare le vacanze di fine anno al caldo e, possibilmente, al mare, cullati dal suono della natura e scaldati dal tepore di un cielo azzurro: in una parola, in barca a vela.

Una tendenza che si è affermata anche in Italia, come conferma Sailsquare – il marketplace di vacanze ed esperienze in barca a vela, leader in Italia e in Europa – convincendo i viaggiatori del nostro Paese che, come già avvenuto con i suoi utenti francesi, tedeschi, inglesi e americani, hanno triplicato rispetto allo scorso anno le prenotazioni sulla sua piattaforma per festeggiare Capodanno e Natale in mare aperto.

Dal cuore dei Caraibi con la meraviglia di Cuba, di Antigua, e lo splendore delle Grenadine fino alle Seychelles, sono sempre di più gli italiani che hanno scelto anche quest’anno di fare una vacanza diversa, lontana dalle mete tradizionali del periodo per immergersi -è proprio il caso di dirlo!- in una dimensione unica scegliendo tra proposte di viaggio sempre diverse e modulate secondo le singole esigenze sulla piattaforma di Sailsquare.

Un sogno natalizio? Assolutamente no, perché tutto questo è possibile grazie al dna social di Sailsquare e alla sua community in cui i passeggeri conoscono gli skipper, valutano i loro profili, leggono le recensioni delle esperienze precedenti e possono scegliere la crociera più adatta tra le centinaia di proposte per partire soli o con i bambini, in coppia o con un gruppo di amici.

E con prezzi differenti: infatti sguazzare nelle acque trasparenti dei Caraibi ammirandone pesci e fondali o scendere a terra su spiagge deserte per bagni di sole rigeneranti è alla portata di tutte le tasche perché i prezzi sono accessibili e spesso risultano meno cari di una vacanza sulla neve (per esempio, il costo medio di una vacanza esotica di 10 giorni a persona è compreso tra i 900 e 1400 euro a persona). Info: www.sailsquare.com