Alla scoperta del cuore soleggiato delle Dolomiti

La Val d’Ega è la destinazione di montagna ideale per le vacanze in famiglia, ma anche per i patiti di discese ed escursioni impegnative.

A pochi chilometri da Bolzano, il cuore soleggiato delle Dolomiti, Patrimonio dell’Umanità UNESCO, vanta due comprensori – Obereggen e Carezza – che d’inverno offrono piste mozzafiato e d’estate svelano una fittissima trama di sentieri e pareti dal fascino irresistibile.

Attività in Val d'Ega 1 di 8

Tra i 530 km di itinerari possibili spicca il Latemarium,

un’esperienza unica che si dirama in molteplici camminate tematiche nel segno della scoperta del massiccio e delle sue storie: otto sentieri che creano avventure naturalistiche varie e ricche di curiosità per grandi e bambini.

Le stazioni informative e le installazioni, come la piattaforma panoramica LATEMAR.360°, contribuiscono a trasformare ogni passo in un universo di arte, cultura e natura, al centro del quale risplende il rifugio Oberholz, gioiello architettonico con tre spettacolari vetrate.

Sul fronte delle due ruote gli amanti della mountain bike

possono alzarsi sui pedali e perfezionarsi al Bike Park presso lo skilift di Nova Ponente, tra tornantini, pumptrack, drop, rockgarden e scalini, o sul repertorio di ostacoli e sfide tecniche allestito al Trainingpark Carezza.

L’allenamento si rivela propedeutico per il nuovo Carezza Pumpline e per il Biketrail Carezza, un invitante flowtrail per tutti i livelli di 4,4 km e 500 m. di dislivello, con curve con sponda e paraboliche, north-shores, piccoli ponti e salti.

Ma i veri protagonisti delle vacanze in Val d’Ega sono i bambini:

a loro sono dedicate attività letteralmente leggendarie tra i miti della montagna.

Oltre a parchi giochi, bike park, piscine all’aperto, campo da minigolf e pista da slittino estiva, questo angolo magico dell’Alto Adige custodisce anche il primo Astrovillaggio d’Europa, che consente agli appassionati della volta celeste di cominciare l’esplorazione dei mondi possibili dal Sistema Solare, in un viaggio nello spazio con partenza da Collepietra.

Da non perdere l’originale Sentiero dei Pianeti, con partenza dall’osservatorio astronomico di San Valentino: un percorso lungo un sistema solare riflesso in scala 1:1 miliardo su prati, boschi e biotopi, saltando da Marte e Saturno e facendo tappa nella prima casa-razzo sugli alberi dell’Alto Adige, dove i bambini possono lasciar sfrecciare la loro fantasia.

Info e Contatti:

Val d’Ega Turismo,

tel. 0471.619500

www.valdega.com

info@valdega.com