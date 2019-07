Valle dell’Engadina: il bello dell’autunno

Il bello dell’estate nella valle dell’Engadina (Svizzera) è che non finisce ad agosto. Settembre e ottobre sono anzi i mesi ideali per ammirare i paesaggi montani, fare passeggiate e godersi la quiete della zona. Non mancano gli eventi enogastronomici e le feste ad alta quota per vivere un weekend ricco di emozioni e avventura. Gli impianti di Corvatsch-Furtschellas rimangono aperti fino al 18 ottobre, e quelli di Corviglia e Muottas Muragl fino al 20 ottobre.

Eventi gastronomici autunnali in Engadina

Il 5 e il 6 ottobre, nel comprensorio di Corviglia, si festeggia la tradizionale Metzgeta Marguns: una festa all’insegna di carne di maiale dell’alpeggio, dove poter assaggiare i diversi tagli di carne e altri piatti gustosi. Il 13 ottobre si saluta l’estate sulla spettacolare terrazza de La Chüdera, alla stazione a monte di Furtschellascon, con un barbecue con vista laghi di Sils e Silvaplana (CHF 55.00 per adulti e CHF 35.00 per bambini, richiesta prenotazione). Per chi è in cerca di una serata romantica, il 20 ottobre a Muottas Muragl gli artigiani locali espongono le loro creazioni sulla terrazza del Romantik Hotel Muottas Muragl, dinanzi al panorama più spettacolare dell’Engadina. In occasione della festa della Marmottata, sabato 19 e domenica 20 ottobre, il Ristorante Panoramico serve per tutto il giorno specialità di marmotta locale, procacciate dai cacciatori di montagna e preparate dagli chef.

Sentieri panoramici per ammirare il foliage autunnale

In autunno, meteo permettendo, al Corvatsch ci sono ancora belle escursioni a piedi da fare come la Via Gastronomica che dalla stazione a monte di Furtschellas arriva a Sils Maria attraverso la suggestiva Valle Fex, oppure come il Sentiero dell’acqua o il Sentiero panoramico. Il Corviglia offre invece l’itinerario che da Piz Nair scende a St. Moritz, oppure il Sentiero dei fiori di Heidi e di Schellenursli. Muottas Muragl resta uno dei comprensori più panoramici dell’Alta Engadina. Passeggiate più semplici e rilassanti sono la Via panoramica fino all’Alp Languard, la Via del clima, oppure il sentiero panoramico che porta alla Capanna Segantini.

Ultimo Piz Nair Sunrise il 29 settembre

Gli escursionisti e i mountain bikers che vogliono ammirare l’alba dalla cima Piz Nair a 3056 metri sopra St. Moritz possono ancora farlo il 29 settembre. Si parte con la prima funivia prima dell’alba dalla stazione a valle di St. Moritz Dorf, previo acquisto del biglietto giornaliero speciale al prezzo di 98 CHF, che include la ricca colazione a buffet nel ristorante panoramico Piz Nair e il trasporto della bici.

Offerta “Impianti di risalita inclusi” valida fino al 31 ottobre

Chi prenota più di una notte in Engadin St. Moritz, in uno degli oltre 100 alberghi partner aderenti all’iniziativa, riceve il biglietto “Impianti di risalita inclusi” per arrivare gratis in alto alle vette engadinesi. Il biglietto offre l’accesso a tutti i 13 impianti di risalita della regione Engadin St. Moritz per il trasporto di persone, mountain bike e altre attrezzature sportive.