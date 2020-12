La definiscono una palestra a cielo aperto: la Valle di Daone, laterale alla Valle del Chiese e porta più meridionale del parco Naturale Adamello Brenta, vanta splendide cascate e ripidi torrenti, che d’inverno ghiacciano per la gioia di chi pratica ice-climbing. In questa valle non si trovano nè funivie, nè altri impianti di risalita, ma un paesaggio alpino incontaminato, silenzioso e bianchissimo. Ecco che, nei mesi invernali, scarpinate, sci nordico, ciaspolate, scalate su ghiaccio e voli in parapendio diventano l’unico modo per scoprire le meraviglie della Valle di Daone.

Ice climbing and dry tooling

Nella Valle di Daone sono censite ben 136 pareti di cristallo, che d’inverno diventano il paradiso per tutti gli appassionati di ice climbing. Ogni anno chi pratica arrampicata su ghiaccio si reca in questo piccolo Canada per mettersi alla prova, scalando le cascate più note e, alle volte, scoprendone pure di nuove. Le cascate di ghiaccio si salgono in cordata e con i giusti attrezzi: piccozze corte con impugnatura ergonomica e la becca inclinata a circa 45 gradi, ramponi con punta anteriore ben pronunciata per penetrare agevolmente nel ghiaccio.

Nella Valle di Daone si trovano sia scalate semplici che impegnative; i più esperti possono anche darsi al dry tooling, disciplina adrenalinica che unisce arrampicata su ghiaccio ad arrampicata su roccia. Le vie hanno nomi fantasiosi: Sogno del gran scozzese, Regina del lago, Placca multistrato, Farfallina aggressiva e Open your mind.

Altre avventure nella Valle di Daone



Chi preferisce rimanere con i piedi tra la neve, può avventurarsi sulla pista di sci di fondo Le Brume, tra le località di Pracul e Vermongoi, che solca l’intera Valle di Daone. Lungo 5 km e con una pendenza media del 2.6%, il tracciato si presta a un’attività di tipo sportivo-turistico.

E ancora, sempre nella Valle di Daone, si può praticare bouldering (arrampicata sui massi): nella bella stagione gli appassionati possono cimentarsi su oltre 600 blocchi, articolati in 14 settori. Un ultimo consiglio per chi ama spiccare il volo: Zodebala Fly Tandem organizza voli in parapendio, anche in tandem. D’estate si vola dal Monte Alpo a Baitoni, d’inverno si decolla da Boniprati per poi atterrare nei pressi del Consorzio Turistico Valle del Chiese a Cologna.

