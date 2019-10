Valle d’Intelvi, i mesi delle castagne

È a circa un’ora di macchina da Milano e a pochi minuti da Como, uno dei balconi naturali più belli d’Italia, la Valle Intelvi, chiamata per la sua geomorfologia “il ponte verde tra i due laghi”. Quali? Il Lago di Como e quello di Lugano, che possono essere ammirati dall’alto dalle Prealpi che attraversano la valle, ondulandone armonicamente il paesaggio e regalandole distese di boschi, accesi in questo periodo dalle tinte più calde del rosso e dell’oro.

Un’idea green per vivere questo bellissimo momento in Valle Intelvi e il suo foliage può essere quella di lasciare a casa l’auto, raggiungere in treno, magari con la propria bicicletta al seguito, il lago di Como, proseguire scenograficamente in battello per Argegno e prendere la funivia che sale a Pigra e che effettua trasporto bici. Da lì, già in quota, dedicarsi, poi, a scoprire il territorio, pedalando. Il clima non è ancora rigido e anche grazie alla vicinanza dei laghi nella prima parte dell’autunno le temperature non sono particolarmente fredde. E chi non ha la bici o non la vuole trasportare, può affittare in loco una e-bike, mezzo a cui la valle sta dedicando molta attenzione con la creazione di nuovi tracciati (GPX scaricabili), materiale illustrativo dei punti di interesse, hotel e-bike friendly e punti in cui poter ricaricare la batteria.

Uno dei modi più belli per ammirare lo spettacolare foliage intelvese è anche fare una passeggiata tra le distese di castagni che ricoprono il territorio. Chi ama il trekking, non ha che l’imbarazzo della scelta, e troverà percorsi segnati adatti davvero a tutti. Con i loro frutti generosi, i castagni sono stati una risorsa per generazioni di persone e anche per questo la valle li celebra con numerose manifestazioni loro dedicate, come la rassegna gastronomica – che termina il 18 novembre – con menù autunnali, proposti dai ristoranti del territorio, a base di castagne, funghi, zucche, formaggi legati all’erba estiva e giunti a maturazione.

LE FESTE D’AUTUNNO

Oltre alla rassegna gastronomica, in calendario fino al 18 novembre, tra gli appuntamenti più belli d’autunno, dal 25 al 27 ottobre, figura la Festa della Castagna a Lanzo, paese del comune di Alta Valle Intelvi: per tre giorni questo versatile frutto sarà protagonista di squisite ricette nei menù a tema di molti ristoranti della località, di appuntamenti divertenti come la tombola (26 ottobre) e di una ricca castagna finale (27 ottobre), accompagnata da dolci e cioccolato. Altra castagnata in grande stile in programma sarà quella del 3 novembre nella località di Ponna.

E visto che uno degli altri frutti principe dell’autunno è la zucca, il 27 ottobre, a Casasco, paese del comune di Centro Valle Intelvi, sarà celebrata con una giornata interamente dedicata a lei. La varietà presente in questa zona è burrosa e dolcissima e sarà presente in alcuni piatti e gioiosamente messa in mostra con una gara che raduna tantissimi appassionati e che ogni anno, con gli esemplari in taglia magnum, è occasione di non poco stupore!

Perché non prendersi qualche giorno di relax, anche, magari in occasione del ponte di Halloween, e regalarsi una breve vacanza in un angolo di Lombardia lontano dai percorsi turistici più battuti in uno dei suoi piccoli hotel di charme o in un’azienda agrituristica, soluzione perfetta per chi desidera provare a raccogliere nei boschi qualche castagna e portarla a casa! Scegliere l’e-bike e dimenticarsi della macchina è un modo perfetto anche per lasciare a casa l’ansia da rientro su strada!

Per ulteriori informazioni: WWW.VALLEINTELVITURISMO.IT