Verona – Bollani in concerto al teatro Filarmonico il 1° aprile 2019

Dove: Verona

Dal: 01-04-2019

Al: 01-04-2019

Gaspari Foundation presenta Stefano Bollani – Rhapsody in Blue, il concerto evento che inaugura la rassegna Primavera – Music Season in Verona.

Il programma, che costruisce un equilibrio perfetto tra musica classica e jazz, si aprirà con l’Overture-Fantasia dell’opera Romeo e Giulietta di Pëtr Il’ič Čajkovskij, ispirata all’omonima tragedia di William Shakespeare e considerata come il primo capolavoro del compositore russo. Seguirà la celebre Rhapsody in Blue di George Gershwin, omaggio alla frenesia di New York e autentica espressione della vita metropolitana americana degli anni ’20. L’ultima parte del programma sarà invece dedicata ai Quadri di un’esposizione di Modest Petrovič Musorgskij, nella splendida versione orchestrale realizzata nel 1922 da Maurice Ravel. Protagonisti del concerto saranno l’eclettico Stefano Bollani al pianoforte solista, interprete ideale di questo programma che richiede perfezione tecnica e creatività tipiche dell’improvvisazione jazzistica. Al suo fianco l’orchestra Berliner Symphoniker: fondata nel 1967, è attualmente una delle più celebri e prestigiose orchestre sulla scena internazionale e collabora regolarmente con i più importanti direttori e solisti del panorama musicale mondiale. Alla direzione il giovane Filippo Arlia, acclamato dalla critica internazionale come uno dei più brillanti e versatili musicisti italiani della sua generazione.

L’esclusivo evento si svolgerà il 1 aprile 2019 alle ore 21.00 al Teatro Filarmonico di Verona, primo appuntamento della nuova rassegna musicale scaligera Primavera – Music Season in Verona, ideata e sostenuta da Gaspari Foundation con il patrocinio della Regione Veneto, il Comune di Verona e in collaborazione con Texbond, Windtex, Banca Bper, Amaysie cosmetics, Bauli e Reale Mutua agenzia di Verona Est; media partner della rassegna è il quotidiano locale L’ Arena.

Il ricavato del concerto verrà devoluto ad associazioni ed enti benefici del territorio, tra i quali Gruppi di Volontariato Vicenziano di Verona, Progetto CIM per l’inserimento nel mondo del lavoro di giovani in difficoltà e l’associazione La Fraternità, un’ iniziativa per sostenere e accompagnare in percorsi di recupero e formazione i detenuti e le loro famiglie. Gaspari Foundation è una fondazione privata che si dedica alla promozione delle arti e della cultura, alla valorizzazione dei giovani talenti e al benessere della comunità sociale con lo scopo di favorire, sostenere e incoraggiare le espressioni della cultura e dell’arte quali mezzi per elevare la qualità della vita e la formazione culturale della collettività. Nasce nel 2018 a Verona per volontà del suo presidente Giuseppe Gaspari, imprenditore attivo da oltre quarant’anni in diversi settori quali l’industria tessile, l’elettronica, l’automobilistica e la cosmetica.