Victorinox: il cibo nel mondo

E’ un classico, è quasi un’icona, in qualsiasi Continente si viaggi. E’ il coltellino multiuso più famoso al mondo, in dotazione a tutti i viaggiatori, che quest’anno ha dedicato il suo concorso alla creatività al tema del cibo nel mondo. La Limited Edition di Victorinox, ha incoronato 10 vincitori – decretati dai clienti – che hanno visto replicare la loro proposta creativa sui due lati e che, per queste edizioni speciali, abbandona il classico rosso della bandiera svizzera per lasciare spazio a disegni inediti e assolutamente avvincenti. Difficile arrivare alla selezione finale perché le proposte giunte a Ibach, sede del brand svizzero, sono sempre tantissime e paiono come “sfide” creative dove si esprime la multiculturalità a 360°. La scelta tematica 2019, oltre a rappresentare un incredibile viaggio culinario che circumnaviga l’intero emisfero, ha contribuito a rendere ancora più consistente la partecipazione a questa Limited Edition perché non c’è come il cibo, il gusto e i sapori di tutto il mondo per raccogliere tutti i popoli in una grande convivialità e in un affascinante melting pot artistico. Il cibo unisce, la passione per i Victorinox anche.

Ma quali sono i 10 decori che hanno raggiunto la realizzazione sui multiuso? Questi i titoli:

Let it Pop

Gingerbread Love

Banana Split

Swiss Mountain Dinner

Burger Bar

When Life Gives You Lemons

Chili Peppers

Mexican Tacos

Alps Cheese

Sardine Can

E dalla parte creativa con i vari cibi rappresentati in 58 mm si passa alle funzioni che il multiuso cela dietro alle sue guance, quindi anche per il Swiss Classic Limited Edition 2019 le caratteristiche sono:lama, forbici, lima per unghie, cacciavite 2,5 mm, anello portachiavi, stuzzicadenti, pinzette, gross.

21 grammi il peso di questo oggetto che sicuramente farà venire l’acquolina in bocca e arricchirà la raccolta di multiuso dei tantissimi collezionisti di Victorinox. Tutte le collezioni si possono scoprire sul sito www.kunzigroup.com