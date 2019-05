Vipiteno (BZ) – Le giornate dello yogurt dal 6 al 14 luglio 2019

Dove: Vipiteno (BZ)

Dal: 06-07-2019

Al: 14-07-2019

Eccellenza unica di un territorio straordinario, lo yogurt a Marchio di Qualità Alto Adige è da 21 anni il protagonista indiscusso di una celebrazione che anima, durante la stagione estiva, la meravigliosa cittadina di Vipiteno.

Dal 6 al 14 luglio ritornano infatti le Giornate dello Yogurt, una serie di appuntamenti ed eventi interamente dedicati ad un prodotto che esalta l’eccellenza e la qualità della filiera produttiva altoatesina. Lo yogurt dell’Alto Adige è infatti il risultato del minuzioso lavoro di contadini e latterie che, dall’oro bianco altoatesino, ricavano un prodotto dal valore nutrizionale e proprietà nutritive uniche.

Si comincia sabato 6 luglio con la banda musicale di Mules e con l’inaugurazione della novità 2019: il nuovo Sentiero dello Yogurt. Quest’anno infatti partirà, alle ore 10.00 dalla piazza principale di Vipiteno, il nuovo itinerario che conduce alla scoperta del processo di produzione dello yogurt. Appuntamento al parcheggio “Steindl” – a nord della zona pedonale – da dove parte il nuovo percorso, di circa un’ora e adatto anche alle famiglie, che conduce fino alla Latteria di Vipiteno passando attraverso alcuni dei luoghi più suggestivi di questa località, come ad esempio la Torre delle Dodici e il Museo Multscher. Lungo il Sentiero dello Yogurt, 12 stazioni informative raccontano al meglio tutto ciò che c’è da sapere su questo prodotto e sull’oro bianco dell’Alto Adige. A seguire, domenica 7 luglio si terranno le feste delle malghe di Racines che accolgono gli ospiti con degustazioni di yogurt e il tipico calore che contraddistingue le persone dell’Alto Adige.

Per tutto il resto della settimana, dall’8 fino al 14 luglio, Vipiteno ospiterà una serie di appuntamenti dedicati a grandi e piccini. Martedì 9 i bambini potranno per esempio partecipare a una straordinaria avventura in scena presso il maso Unterberger, un’esperienza indimenticabile per tutte le famiglie che soggiornano in Alto Adige in compagnia dei più piccoli. Atmosfera romantica il 10 luglio con la festa delle lanterne di Vipiteno, in programma dalle 19.00 alle 23.00: nella zona pedonale della località simbolo dello yogurt saranno offerti gustosi shake e numerose attività commerciali accoglieranno i passanti con prelibatezze locali e tipicità altoatesine. Degustazioni e divertimento l’11 e il 12 luglio con la caccia allo yogurt che conduce fino alla malga Allriss e l’attesa notte della Latteria Vipiteno che, dalle 18.00, organizza visite guidate e show dal vivo.

Le Giornate dello Yogurt si chiudono domenica 14 luglio: una festa interamente dedicata alle famiglie saluterà infatti tutti nel Parco di Prati di Vizze.

Per scoprire il programma completo e prenotare le visite guidate presso la Latteria di Vipiteno, consultare il sito: www.giornatedelloyogurt.com