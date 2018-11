Visit Brussels lancia il “CLUB-HOPPING” di Capodanno

Un braccialetto per accedere liberamente e senza prenotazione ai party di Capodanno più glamour di Bruxelles, con la possibilità di passare da un locale all’altro fino a quando non si trova la “vibrazione” giusta: è Happy Brussels, una nuova iniziativa firmata Visit Brussels in collaborazione con Atomium e con i migliori club della città, pensata per risolvere una volta per tutte i dubbi di chi non sa come trascorrere la notte più lunga dell’anno!

Perfettamente in linea con l’anima glamour e anticonformista della città, Happy Brussels si rivolge a tutti gli New Year’s Eve “addicted”: disponibile sul sito http://happybrussels.com a 59,80 euro a persona (con possibilità di acquistare fino a 10 pass contemporaneamente) consente di partecipare ad oltre 50 eventi tra DJ-set e happening nei club più famosi di Bruxelles, senza limiti sul numero di ingressi e sul tempo di permanenza. Ce n’è per tutti gusti: house, electro, dance, hip hop e, naturalmente, techno, genere che ha consacrato Bruxelles tra i “must” della nightlife europea. Ma c’è spazio anche per gli appassionati di jazz, rock’n’roll e … revival!

Al momento dell’acquisto online si riceve un voucher per un drink di benvenuto presso la sede di Visit Brussels in Rue Royale, dove gli addetti del Brussels Tourism Info Place accoglieranno i visitatori per fornire materiale informativo e utili consigli per l’organizzazione del soggiorno.

Quanto alle location dove trascorrere la festa di Capodanno, un nome su tutti: Fuse! Inaugurato nel 1994, è stato il primo club techno del Belgio e ha ospitato i DJ più famosi sulla scena mondiale. Per la notte del 31/12 offre 6 DJ-set divisi in 2 sale, dalle 23.00 alle 09.30 del mattino. House e hip hop sono protagonisti del Redcup Party, la serata di Capodanno organizzata dal Bloody Louis, club dall’atmosfera sofisticata, che accoglie i suoi ospiti su divani Chesterfield in pelle tra neon luminosi ed effetti speciali. Gli appassionati di house possono optare anche per Deep in House, serata evento che si svolgerà nella Horta Gallery, spazio espositivo progettato da Victor Horta all’interno della stazione centrale di Bruxelles. Merita un cenno anche Madame Moustache, un’altra istituzione tra i dancefloor cittadini, che dedica la notte del 31/12 ad un lungo revival anni ’80, mentre per gli amanti del jazz l’appuntamento è al SoundsJazz Club, situato nella zona di Ixelles, nei pressi del Parlamento. Non solo nightlife: Happy Brussels offre l’opportunità di rendere ancora più speciale il soggiorno a Bruxelles con un ingresso gratuito all’Atomium, monumento e attrazione iconica della città, e al Cinéma Galeries, storico complesso situato sotto le arcate delle Gallerie Royal Saint-Hubert che, oltre alla proiezione di film, organizza mostre ed eventi culturali. www.visitbrussels.it

Photo Credit immagine apertura: Eric Danhier