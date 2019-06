Zurigo – la grande festa Züri Fäscht dal 5 al 7 luglio 2019

Dove: Zurigo

Dal: 05-07-2019

Al: 07-07-2019

Dal 5 al 7 luglio Zurigo verrà invasa da due milioni di persone per lo Züri Fäscht, la Festa della città che si svolge ogni tre anni dal 1951. I cittadini aspettano l’evento in trepidazione, così come tutti i visitatori che si ritroveranno a festeggiare insieme per le strade lungo la Limmat e attorno al lago di Zurigo.

Tra le attrazioni più popolari della Züri Fäscht: un enorme luna park con ottovolanti spericolati, autoscontri, una ruota panoramica e piccole giostre per i più piccini. Ci saranno più di 300 bancarelle con specialità gastronomiche da tutto il mondo, zucchero filato, gelati, dolci e ancora spettacoli mozzafiato, clown, comici e tanta musica, dalla tradizionale popolare alla techno. Non mancheranno i coloratissimi fuochi d’artificio, sia sopra il lago che sui tetti di Zurigo, accompagnati dalla musica nelle tre serate del Züri Fäscht.

Un’occasione unica questa per vivere la vivace estate zurighese, tra tuffi nella Limmat e nel lago, aperitivi all’aperto nelle rinomate Badi sull’acqua, appuntamenti culturali ed eventi all’aria aperta. E per non dovere aspettare ancora 3 anni prima del prossimo Züri Fäscht, in programma nell’estate del 2022.