Zurigo, per il Natale “da favola” si parte già a novembre

In sole 3 ore e mezzo di treno da Milano è possibile immergersi in un’atmosfera unica, tuffandosi nei rinomati mercatini e godendosi le festività natalizie in attesa dei pirotecnici Natale e Capodanno zurighesi, con offerte speciali attive già da novembre.

Zurigo è sempre più la città dei mercatini di Natale. A sole 3 ore e mezzo di treno da Milano, la città elvetica vi aspetta con un programma che prevede, tra gli altri, i classici mercatini di Natale, le candele galleggianti del Lichterschwimmen sul fiume Limmat, gli spettacoli circensi, la pista di pattinaggio su ghiaccio Live on Ice, il Singing Christmas Tree, le luminarie della Bahnhofstrasse e il Märlitram, un tram speciale solo per bambini, guidato da Santa Claus e con un angelo che racconta fiabe, in giro per la città.

Appena arrivati, a fianco della stazione nel cortile interno del Museo Nazionale Zurigo, ci si può immediatamente immergere nel mondo incantato di Illuminarium, uno spettacolo fatto di luci, illusioni, musica e gastronomia incentrato sulla creatura leggendaria Yuki. Con l’Avvento inizia la stagione dei magici mercatini natalizi: da non perdere in città sono diversi a partire dal mercato di Natale “Zürcher Wienachtsdorf” sulla Sechseläutenplatz in cui, nelle oltre cento bancarelle, si possono trovare oggetti “sostenibili” fabbricati con materiale riciclato trasformati in idee regalo e si possono gustare numerose prelibatezze streetfood. Tappa obbligata dell’Avvento zurighese è il tradizionale e magico “Christkindlimarkt” nella Stazione Centrale, famoso anche per essere il più grande mercatino di Natale coperto d’Europa e per il suo maestoso abete decorato di 15 metri con 5.000 Swarovski. Durante questo percorso, tra scorci fiabeschi e vie illuminate e decorate del centro città, è consigliata una sosta in uno dei numerosi e accoglienti Caffè o cioccolaterie oppure, per i più golosi, una pausa rifocillante per una calda fondue nella winterstube di Frau Gerolds. L’atmosfera poi diventa magica durante l’esibizione dell’intramontabile Singing Christmas Tree e “Wiehnachtsmärt” sulla Werdmühleplatz, ideale per fare shopping natalizio ascoltando musiche di Natale dal vivo. Il tutto in attesa dei momenti clou di Natale e Capodanno, con il più grande spettacolo di fuochi d’artificio della Svizzera organizzato direttamente sul lago dagli albergatori zurighesi.

Zurigo aspetta tutti coloro che amano la magia del Natale, con pacchetti speciali come la tariffa PROMO MERCATINI (acquistabile da novembre) valida per chi viaggia dal 22 novembre al 20 dicembre 2018 per i posti di 1a e 2a classe dei treni Eurocity. Il prezzo della tariffa PROMO MERCATINI è di 25 euro a tratta per la 2a classe e 45 euro a tratta per la 1a classe. La tariffa è a posti limitati, non è rimborsabile né modificabile ed è acquistabile fino a 3 giorni prima della partenza presso le biglietterie di stazione o sul sito di Trenitalia (selezionando il nome offerta “Promo Mercatini”) e nelle agenzie di viaggio abilitate.

Per tutte le informazioni e le curiosità su questo periodo: www.zuerich.com/it/visitare/natale-a-zurigo