É in edicola il numero 315 (novembre 2023) di Itinerari e Luoghi.

Dalle meraviglie della natura passiamo a quelle urbane: Romina Villa ci svela i segreti e la ricchezza culturale di Rimini, città protagonista di un forte rinnovamento all’insegna della sostenibilità ambientale e della valorizzazione del patrimonio monumentale. Veronica Rizzoli, in sella alla bicicletta, invece è andata a esplorare la Via Silente, itinerario cicloturistico nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

In questo numero iniziamo anche a vivere le prime atmosfere natalizie. È Paolo Simoncelli a guidarci tra i caffè storici, le botteghe artigiane, i mercatini di Natale e krampus demoniaci di Salisburgo nei giorni dell’Avvento. Dall’Austria ci spostiamo verso ovest fino ad arrivare in Spagna; e con le parole di Matteo Ferzini ci avventuriamo in un affascinante viaggio nel tempo in Castiglia, terra di maestose cattedrali, leggende, armi e incontri tra culture. Salamanca, Segovia e Toledo sono i tre centri urbani di questa fiera regione che scopriremo a piedi.