LIGURIA | Finalese

La foresta silenziosa (estratto da Itinerari e Luoghi Novembre 2024)

Non solo spiagge e vivaci serate lungomare: il territorio di Finale Ligure è una meta ideale anche per l’outdoor, con percorsi per la bici e la mountain bike, vie ferrate ed escursioni dal sapore quasi alpino, come quella che sale da Finalborgo al Bric Agnellino attraversando la bellissima faggeta della Barbottina.

Testo e foto di FRANCO VOGLINO e ANNALISA PORPORATO

Qui sotto è possibile leggere ONLINE o scaricare il PDF di un estratto dell’ Articolo LIGURIA | Finalese – La Foresta Silenziosa

O NELLE PRINCIPALI EDICOLE DELLA VOSTRA CITTA’

ACQUISTA ORA la rivista “ITINERARI E LUOGHI”.