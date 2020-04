Buone notizie per tutti gli appassionati di musica jazz: il Montreux Jazz Festival mette a disposizione i video di oltre 50 concerti per lo streaming gratuito. Per accedere al ricco catalogo del Montreux Jazz Festival basta andare sul sito della manifestazione e digitale il codice FREEMJF1M. Gli archivi resteranno gratuiti per 30 giorni a partire dalla data di attivazione.

L’iniziativa nasce per portare nelle case di tutti i fan l’emozione dei grandi concerti jazz. Negli oltre cinquant’anni di attività, il palcoscenico del festival ha ospitato le più grandi leggende del jazz, soul e blues, come Nina Simone, Miles Davis, Aretha Franklin, Ella Fitzgerald e Alanis Morissette. Il catalogo presenta anche altri stili e interpreti: da non perdere le esibizioni di Lady Gaga, Madonna, U2, Adele e Radiohead.

Fin dalla prima edizione del Montreux Jazz Festival, il fondatore Claude Nobs ha fatto registrare i concerti. Il risultato è una collezione unica al mondo – 5mila concerti per un totale di 11mila ore di musica – che è stata digitalizzata dal Politecnico di Losanna e inserita nel 2013 nel registro Unesco Memoria del Mondo. E che oggi entra nelle nostre case.

