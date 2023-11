Nella splendida cornice dell’ Organics SkyGarden Rooftop a Milano, con la complicità di una bella giornata di sole è stata presentata la stagione invernale della Val di Fassa.

Una stagione di grandi eventi, caratterizzata dallo sci.

Si parte il 14 dicembre con lo slalom gigante parallelo maschile e femminile di Coppa del Mondo di snowboard sulla pista “Pra di Tori” nella skiarea Carezza; il 17 dicembre lo slalom speciale maschile di Coppa Europa allo “Ski Stadium Aloch” di Pozza; dal 20 al 22 dicembre due discese libere e un super G femminili di Coppa Europa sempre su “La VolatA”.

L’apice si raggiunge poi con due gare di Coppa del Mondo di sci femminile il 24 e il 25 febbraio.

Ma non solo sci in Val di Fassa; dal 17 al 18 e dal 23 al 24 gennaio e, poi, dal 19 al 21 marzo è la volta delle competizioni della Fis Baltic Cup allo “Ski Stadium Aloch”.Il 28 gennaio è di scena la 51ª Marcialonga di Fiemme e Fassa, mentre 1 e 2 marzo la Coppa Europa di Skicross nella Ski Area San Pellegrino.

Infine, da non perdere dall’8 al 12 marzo la “Scufonèda” happening dello sci dal tallone libero, e il 22 marzo la Sellaronda Skimarathon, la più famosa gara di sci alpinismo al mondo su pista a coppie in notturna.

È l’inverno delle meraviglie quello che ci aspetta in Val di Fassa, nel cuore delle Dolomiti.

L’infilata di gare, che esalta l’essenza della destinazione culla dello sci alpino, in Val di Fassa dà grande ritmo a un inverno che ci porta in pista sin dal 2 dicembre con l’avvio della stagione della neve, in tutte le sue declinazioni.

La valle di lingua e cultura ladina, che si sviluppa per una ventina di chilometri tra i paesi di Moena e Canazei, è una meta eccezionale, sia che tu sia un neofita dello sci, sia che tu sia un vero esperto. Ogni mattina si potrà scegliere tra itinerari avvincenti grazie ai 210 chilometri di tracciati sviluppati in due grandi comprensori come “Val di Fassa – Carezza” e “Alpe Lusia – San Pellegrino”, serviti da un’ottantina tra seggiovie, cabinovie e funivie, quattro skitour tra cui il famoso Sellaronda e l’apprezzato Skitour Panorama e otto snowpark.

Quest’inverno, poi, arriva “Val di Fassa Wonders“: il miglior modo per esplorare il territorio; sci ai piedi, affrontando, nel corso di una settimana o di un long week end, ogni giorno uno skitour diverso sulle piste diFassa e del Dolomiti Superski. Questo ski safari innovativo è studiato per regalare tutto il tempo per fare slalom, ammirare panorami stupefacenti, assaporare la cucina ladina e le emozioni più intense. A completare l’offerta valligiana, cinque scuole di sci (tutte in possesso del “Sigillo d’oro” per la qualità dell’insegnamento) se vogliamo imparare o migliorare tecnica e divertimento e pure diversi “asili” e parchi giochi sulla neve, in quota e a fondovalle, per la felicità dei bambini.

Indimenticabili esperienze sulla neve con Trentino Ski Sunirse

Sono otto gli appuntamenti, dal 28 dicembre all’8 marzo in ogni skiarea della valle, con lo sci esclusivo al sorgere del sole su una pista appena battuta e una ricchissima colazione in rifugio a base di prodotti del territorio. Un preludio inebriante per proseguire la giornata con una riserva eccezionale di energia. Se preferiamo il tramonto invece, da gennaio a marzo, si può scegliere fra quattro “Enrosadira Time”: assieme ad una guida alpina con una ciaspolata, o con gli impianti di risalita, si raggiunge un luogo incantevole come la conca di Fuciade, il San Pellegrino oppure i 2950 metri del Sass Pordoi per ammirare l’enrosadira, come chiamano i ladini il fenomeno che vede le montagne, colpite dagli ultimi raggi di sole, tingersi di tutte le sfumature del rosa e del rosso. Uno spettacolo naturale che si conclude, in totale bontà, con la degustazione in rifugio di specialità gastronomiche locali.

Non solo neve, dunque, ma anche “Forest Bathing” che in Val di Fassa si può sperimentare, in più occasioni, anche d’inverno: un bagno di foresta, con istruttori esperti, accende tutti i sensi e ti libera la mente

Ci puo stupire anche con l’horse riding sulla neve, percorrendo itinerari meravialiosi quasi in simbiosi con il cavallo, oppure con brevi tour a bordo di slitte trainate da cavalli.

Se ti incuriosisce il freeride puoi goderti numerosi percorsi in ambiente dolomitico, da vivere con gli sci da alpinismo oppure con ciaspole, scarponi invernali e ramponi (a seconda delle condizioni di innevamento! Si tratta di attività che è consigliabile praticare in compagnia di una guida alpina per apprezzarne ogni istante lungo itinerari insoliti che conducono al cuore delle montagne.

Tra gli sport da provare, c’è lo sci di fondo che ti permette di abbinare l’attività all’aperto, da svolgere al tuo ritmo, ai paesaggi candidi che circondano, ad esempio, il tracciato della Marcialonga di Fiemme e Fassa o gli anelli del centro Alochet al San Pellegrino.

Le vacanze slow tra musica, acqua termale e buon cibo

Quando le giornate s’intiepidiscono al sole di primavera, in Val di Fassa arriva il “Dolomiti Ski Jazz’:

dall’8 al 17 marzo partecipi a oltre venti tra concerti, jam session e street parade per vibrare assieme all’anima delle Dolomiti. Il festival organizza performance di musicisti di fama internazionale sulle terrazze panoramiche di diversi rifugi delle Valli di Fassa e Fiemme, nelle piazze dei paesi cosi come nei locali più cool e nei teatri.

Per le coccole, dopo giornate trascorse all’aria frizzante dei mesi freddi, non possiamo lasciarci sfuggire quelle della sorgente Aloch di Pozza, capitale termale delle Dolomiti. Due le opportunità a nostra disposizione: le Terme Dolomia, note per trattamenti e cure (convenzionate col servizio sanitario nazionale) e le QC Terme Dolomiti.

Questo centro si sviluppa in più di 4.000 metri quadri di vasche idromassaggio, percorsi kneipp, cascate d’acqua, bagni giapponesi, bagni a vapore, saune e biosaune, stanze del sale, aree massaggi e,vai, quindi, alla scoperta dei borghi fassani e della peculiarità della cultura ladina, dello shopping dei prodotti tipici e della gastronomia locale. Qui la cucina ti lascia, letteralmente, a bocca aperta per la cura delle materie prime e la creatività degli chef che, dal rifugio, all’osteria, al ristorante stellato, mettono il cuore in ogni piatto.

Val di Fassa Ski Wonders

Un viaggio autentico, al ritmo dello sci, per scoprire il territorio dolomitico d’inverno;ecco la nuova proposta della valle ladina dedicata agli sciatori, amanti del buon vivere.

Immagina: meravigliose giornate sugli sci, con la tua vista adagiata sui più bei panorami delle Dolomiti, l’olfatto rapito dal profumo dell’aria frizzantina d’alta quota, il tatto solleticato dai cristalli di neve, l’udito accompagnato dalla scia leggera sul manto nevoso e il gusto conquistato della gastronomia generosa dei rifugi.

Tutto questo è “Val di Fassa Ski Wonders”, l’innovativo tour sciistico che ti propone la Val di Fassa per farti esplorare con tutti i sensi il territorio, sci ai piedi, nel corso di una settimana o di un long week end. Questo ski safari, made in Val di Fassa, è studiato per farti vivere un’esperienza immersiva sulla neve, con i tempi giusti per lo sci, con le pause per contemplare l’incanto delle montagne e per gustare il cibo nei luoghi cult di Fassa e non solo, per goderti il dopo sci tra aperitivi al tramonto e acque termali. E, dulcis in fundo, per farti ammirare il cielo stellato, che solo l’alta quota sa donare. Molto più, quindi, di uno ski safari tradizionale: un autentico viaggio, al ritmo dello sci, “battendo” lemigliori piste, in una continua avventura da una vallata all’altra. Assieme a te, lungo tutto il percorso, ci sono i professionisti della montagna che ti accompagnano sulle rotte dei local fomendo tutta la loro competenza in materia di sci, territorio e leggende del posto, facendoti incontrare quelle persone che rendono particolari questi luoghi.

Il tutto, con uno skinass unico esenza pensare al bagaglio.

“‘Val di Fassa Ski Wonders” si rivolge a quel pubblico di appassionati dello sci e del bien vivre provenienti da tutta Europa e da oltre oceano, desiderosi di fare un’esperienza invernale decisamente fuori dal comune sulle montagne più affascinanti del mondo.

La proposta include, nel caso dell’esperienza settimanale: sei pernottamenti in hotel e uno in rifugio oppure due notti in hotel e cinque in rifugio (con trattamento in mezza pensione), sei giorni di skipass Dolomiti Superski, ski tour accompagnati dai maestri delle scuole di sci della Val di Fassa, transfer bagagli da una struttura all’altra, transfer da e per l’aeroporto di Venezia, sorprese griffate Val di Fassa, ingresso al centro QC Terme Dolomiti di Pozza, aperitivi al tramonto in luoghi panoramici d’eccezione e, quando possibile, anche l’esperienza di Trentino Ski Sunrise, lo sci al sorgere del sole.