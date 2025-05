Nelle Dolomiti di Brenta, il lago di Molveno (in apertura, ph. Filippo Frizzera) è una delle migliori destinazioni italiane per chi ama sport outdoor, natura incontaminata e relax. Riconosciuto per la sua sostenibilità, il lago offre spiagge curate, acque limpide, sentieri panoramici e strutture adeguate ad ogni tipo di attività all’aria aperta.

Tra canoa, SUP, mountain bike, vela e trail running, Molveno si conferma un’interessante scelta per vacanze attive tra natura, sport e tradizione. Da maggio a settembre, il calendario eventi rende questa gemma trentina una meta imperdibile per famiglie, sportivi e avventurieri.

Maggio 2025 a Molveno: X-WARRIOR obstacle race, nuovo pontile e Vela Day

Il 17 e 18 maggio il lago ospita X-WARRIOR Molveno, una delle gare di obstacle course racing più attese in Italia: tre percorsi diversi, ostacoli potenziati, scenari mozzafiato tra acqua e boschi.

Il 25 maggio è invece in programma l’inaugurazione del nuovo pontile Velica Molveno ASD, tappa importante per lo sviluppo della vela sul lago, seguito dal Vela Day 2025 il 31 maggio e 1 giugno. Bambini, ragazzi e famiglie potranno provare la vela in modo sicuro grazie alle attività della Federazione Italiana Vela. «Il pontile diventerà un punto di riferimento per l’associazione e per gli appassionati di vela che desiderano vivere il lago in modo autentico e coinvolgente – commenta Luca D’Angelo, direttore dell’Apt Visit Paganella. L’inaugurazione rappresenta un momento importante per il territorio che sta evolvendo seguendo un progetto che unisce tradizione, rispetto per l’ambiente, sport ed esperienze a contatto con le comunità e le realtà locali».

Estate outdoor a Molveno: bike camp, family derby e campionato di vela

Dal 19 al 21 giugno spazio al Family Bike Derby Molveno: weekend di avventure in mountain bike con trail guidati, pump-track, gare-orientamento e relax in rifugio.

Dal 10 al 13 luglio, protagonista sarà il BIKE Women Camp: quattro giorni dedicati al mondo femminile della MTB, tra test bike, tour con rider professioniste come Karen Eller, workshop tecnici e sessioni di yoga e stand-up paddling.

Dal 12 al 14 settembre torna invece il Campionato Nazionale Moth: regate spettacolari con imbarcazioni volanti dotate di foil, visibili dalla spiaggia di Molveno.

XTERRA World Championship: Molveno capitale mondiale del triathlon off-road

Dal 25 al 28 settembre il XTERRA World Championship 2025 consacra Molveno come location d’eccellenza per il triathlon off-road. Il percorso prevede 1,5 km di nuoto nel lago, 32 km di MTB sui trail alpini e 10 km di trail running immersi nel Patrimonio UNESCO.

Grande novità dell’edizione 2025 sarà il debutto dell’XTERRA Youth World Championship, aprendo le porte ai giovani talenti di tutto il mondo.

