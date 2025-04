Tra le montagne del Friuli Venezia Giulia, nel cuore della Carnia, si rinnova uno degli appuntamenti gastronomici più attesi dagli amanti dei sapori autentici: “Fums, profums e salums“, la festa dedicata ai salumi e ai prodotti affumicati della tradizione locale in programma domenica 27 aprile a Sutrio, uno dei borghi più suggestivi della regione, con un ricco programma che unisce gusto, cultura e tradizione. Sutrio, tra l’altro, è nota per l’eccellente rete di alberghi diffusi di Borgo Soandri, esperienza di vacanza unica e sicuramente da provare!

Un viaggio tra salumi affumicati e piatti del territorio

Protagonisti indiscussi della manifestazione saranno i salumi affumicati, ma non solo: quest’anno il percorso gastronomico si amplia con specialità a base di trota, ricotta, verdure, selvaggina e altri prodotti delle aziende agricole locali. Il classico format con voucher permetterà ai visitatori di assaggiare otto piatti diversi, ciascuno proposto da uno dei ristoranti del territorio.

Chef e produttori collaboreranno fianco a fianco, offrendo piatti unici ispirati alla cucina tradizionale o reinterpretati in chiave contemporanea. Accanto a ogni stand gastronomico, i fornitori saranno presenti con le loro postazioni, dando così la possibilità al pubblico di acquistare direttamente i prodotti degustati.

Salumi tra tradizione e innovazione

La Carnia vanta una lunghissima tradizione nell’arte dell’affumicatura, che nasce da esigenze pratiche di conservazione e si è trasformata in cultura gastronomica. I salumi affumicati di questa zona – salami, pancette, ossocolli – si distinguono per le tecniche tramandate da generazioni: l’uso di legni aromatici locali, i tempi di affumicatura, i luoghi scelti per la stagionatura.

Ogni famiglia, ogni norcino (i purcitars), custodisce il proprio segreto: un mix di erbe, fumo e pazienza che rende ogni prodotto unico. L’evento celebra questa varietà con il Concorso “Salat, fumat e mangjat!”, aperto a macellerie e privati, che premierà il miglior salame affumicato del Friuli Venezia Giulia.

Non solo salumi: cene a quattro mani e mercatino locale

Tra le novità più attese, le Cene speciali a quattro mani, dove chef locali cucineranno in collaborazione con colleghi ospiti, dando vita a menù creativi e sorprendenti. Non mancheranno il mercatino agroalimentare con prodotti tipici, musica dal vivo e momenti di intrattenimento per tutte le età. L’evento è parte del progetto “Il Bosco nel Borgo – Il Borgo nel Bosco”, legato al Bando Borghi del PNRR, che promuove la valorizzazione del territorio attraverso esperienze autentiche.

