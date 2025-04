Dal 24 aprile al 4 maggio 2025 la spiaggia di Pinarella di Cervia torna a colorarsi con la 45^ edizione di ARTEVENTO, uno dei più antichi e prestigiosi festival internazionali dell’aquilone. Un appuntamento imperdibile che, tra Pasqua e i ponti primaverili, richiama artisti del vento da tutto il mondo per trasformare il litorale romagnolo in uno spettacolo unico fatto di arte, cultura e libertà.

Con oltre 200 aquilonisti provenienti da 50 Paesi e 5 continenti, mostre, laboratori, parate, spettacoli teatrali e voli notturni, ARTEVENTO Cervia si conferma evento di respiro globale, ma con radici profondamente legate al territorio.

Un cielo di aquiloni tra arte, cultura e impegno sociale

Il Festival si apre già nel weekend di Pasqua (19-21 aprile) con la mostra Balance and Harmony al Magazzino del Sale, dedicata al maestro eolico indonesiano Kadek Armika. A questa si affiancano i “Club Kintaro”, laboratori ispirati alla tradizione giapponese e un incontro con lo storico Marco Del Bene. Non manca l’omaggio filatelico: il primo annullo postale dedicato al Giappone celebra il gemellaggio culturale con la Japan Kite Association.

Dal 24 aprile, la spiaggia di Pinarella ospita il volo degli aquiloni ogni giorno dalle 10 alle 18. Tra le attrazioni, la suggestiva area dei “Giardini del Vento” e la nuova installazione Trigon (Germania), simbolo di pace e coesione europea. Il 25 aprile è la giornata del Nickelangelo’s Party, volo collettivo in memoria dell’artista inglese Nick James, e del display East Meet West con le delegazioni orientali ospiti. In contemporanea, l’emozionante esibizione del Team Maori celebra l’ANZAC Day con haka e canti tradizionali.

Eventi, musica e ospiti speciali: le giornate da non perdere

Il 26 aprile l’attenzione si sposta sul tema dell’accoglienza e della memoria con L’Orchestra del Mare, ensemble di strumenti ad arco realizzati con il legno delle imbarcazioni dei migranti, suonati da ForlìMusica sulla spiaggia. La giornata culmina con la proiezione del docufilm A Nord di Lampedusa e il conferimento del Premio Speciale per Meriti di Volo ad Arnoldo Mosca Mondadori e al pescatore-eroe Vito Fiorino. Il 30 aprile si celebrano i 40 anni di “Cervia’s Kite”, il brano che Lucio Dalla scrisse nel 1985 proprio ispirandosi alla magia del Festival.

Volo notturno, Notte dei Miracoli e sapori romagnoli

Il 3 maggio arriva uno degli eventi più attesi di ARTEVENTO: la Notte dei Miracoli, spettacolare volo notturno accompagnato dalla Ganasa Guggen Band, tra musica, luci e suggestioni poetiche.

Per tutta la durata del festival, grande attenzione sarà riservata anche alla valorizzazione del territorio: un ristorante temporaneo di pesce in riva al mare proporrà i sapori autentici dell’Alto Adriatico, per sostenere la pesca locale e le comunità romagnole spesso colpite da calamità naturali. ARTEVENTO Cervia 2025 è più di un festival: si conferma ponte tra culture, un inno alla pace e un’esperienza immersiva tra vento, arte e tradizione.