Il borgo di Sutrio, nel cuore della Carnia ai piedi dello Zoncolan, è pronto a donare nuove emozioni con l’appuntamento “Magia del Legno”, uno degli appuntamenti clou del calendario estivo della montagna friulana (immagine in apertura, Magia del legno. L’artigiano Isaia Moro._ph Denis Blarasin).

In quest’ultimo scorcio d’estate il paese famoso per essere modello di Albergo diffuso si anima negli angoli più caratteristici: sotto i portici, lungo le vie del centro storico, i maestri del legno creano in diretta pezzi unici e svelano i segreti di un mestiere antico. Sculture, oggetti d’uso quotidiano, suppellettili, mobili, giocattoli, incisioni decorative e complementi d’arredo.

Il celebre Presepe di Teno e quello che fu in Vaticano

In un soggiorno a Sutrio è doverosa una visita all’espressione dell’identità culturale del borgo, testimoniata dallo straordinario Presepio di Teno che è aperto al pubblico tutto l’anno.

Realizzato in 30 anni di lavoro dal maestro artigiano Gaudenzio Straulino (1905-1988), invece che in Terra Santa è ambientato proprio a Sutrio, con riproduzioni in miniatura (e in movimento) delle architetture e delle attività tipiche di un tempo, con le case, la chiesa, le botteghe, i mulini, le segherie, le malghe, i lavori della fienagione e della falegnameria…

Tutto il giorno poi, Sutrio, è animato dalle bancarelle di un’affascinante Mostra-mercato di artigianato del legno e da laboratori, chioschi enogastronomici, esibizione di scultura e intaglio con motosega, laboratori a tema. A corollario, musica tradizionale dal vivo e menu tipici negli stand e nelle trattorie. Fra le attrattive dell’evento, il Presepe che durante le festività natalizie del 2022 troneggiava in Piazza San Pietro, realizzato da artigiani e scultori di Sutrio e del Friuli Venezia Giulia. Ora lo si può ammirare nel cuore del paese, di fronte all’ufficio della Pro Loco in via Linussio 1. Disposto su una superficie di 116 mq, ospita 18 statue intagliate da 11 artisti, illuminate la sera da 50 punti luce. La cupola del Presepe, sovrastata dall’Angelo, raggiunge un’altezza di 7 metri. Nelle ore serali i dettagli dell’opera sono esaltati grazie al suggestivo gioco di luci proiettate su ogni statua.

Un ricco programma

Già il 31 agosto spettacoli e laboratori fanno da preludio alla kermesse attorno al legno. Oltre alla presentazione dei progetti in corso rientranti nel Bando Borghi PNRR BOB “Il Bosco nel Borgo – Il Borgo nel Bosco”, un progetto di rigenerazione culturale e sociale che racconta il valore intrinseco del legno, portato avanti dai Comuni di Sutrio e Paluzza, alle 21 è in programma il concerto “Da Magia” a cura Coro Sutrio Incanta, con la partecipazione del Gruppo Corale di Mels e del cantautore Lino Straulino con Anastasia Fabbro (Oratorio Parrocchiale Don G. Candido).

Albergo Diffuso Borgo Soandri: i servizi di un hotel, la comodità di una casa

Per vivere a pieno la festa e condividerne la “magia” con gli abitanti del paese, che ne sono tutti coinvolti, vale la pena di alloggiare nell’Albergo Diffuso Borgo Soandri, i cui alloggi sono stati ricavati dalla ristrutturazione di antiche case ed edifici rurali. Un modello di ospitalità che ha fatto scuola in Italia e che ha permesso, nel corso di 25 anni, di rivitalizzare e riqualificare il borgo di montagna. Gli oltre 150 posti letto di Borgo Soandri, suddivisi in oltre 30 appartamenti di varia capienza, diventano un albergo organizzato come un’unica struttura ricettiva, con reception e servizi comuni: una soluzione dal fascino autentico, che sa di storia, a cui si unisce la comodità dei servizi di un hotel.

Per informazioni: Pro Loco Sutrio – Tel: 0433 778921