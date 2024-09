È in edicola e online Itinerari e Luoghi di Settembre

È in edicola e online il numero 322 (Settembre 2024) di Itinerari e Luoghi

IN QUESTO NUMERO

SPECIALE FOLIAGE

Sette passeggiate nella natura d’inverno in Piemonte e in Trentino

Piemonte. Grazie alla sua vasta estensione, il territorio piemontese offre un’ampia gamma di ambienti boschivi e una vegetazione differenziata, che d’autunno si trasforma in una magnifica tavolozza. Fra le innumerevoli escursioni che ben rappresentano questa varietà ne abbiamo scelte quattro, tutte di facile approccio: nella provincia di Torino in Val Chisone, nel Cuneese in Valle Maira, nelle valli ossolane sull’Alpe Devero e nel Biellese all’Oasi Zegna.

Trentino. Nella vegetazione del Trentino l’ampia diffusione di abeti rossi, larici e faggi imprime alla natura autunnale una predominanza dei toni gialli e rossicci, a contrasto con le grigie pareti rocciose delle dolomie: una combinazione di grande effetto, che dà luogo a paesaggi estremamente suggestivi e talora inconsueti. Andiamo a scoprirli con tre semplici escursioni ambientate sugli Altipiani Cimbri, in Valsugana (dove al foliage si aggiunge la bellezza dei laghi) e nella foresta di Paneveggio, ai piedi delle Pale di San Martino.

A cura di FRANCO VOGLINO E ANNALISA PORPORATO

NEPAL | Sentiero dell’Everest

Signore delle cime

È un po’ come camminare sulle Alpi o sugli Appennini, una quindicina di giorni in alta montagna, una classica vacanza per escursionisti mediamente allenati. Ma siamo dall’altra parte del mondo, a contemplare dal più famoso dei campi base gli 8.848 metri di quel triangolo di roccia e di neve che ha fatto la storia dell’alpinismo: l’Everest..

Di STEFANO ARDITO

TOSCANA | Garfagnana

La valle del bello e del buono

L’autunno è la stagione privilegiata per esplorare la Garfagnana, stretta fra le aspre vette delle Alpi Apuane e le cime arrotondate dell’Appennino Tosco-Emiliano. Di borgo in borgo, tra memorie storiche e letterarie, risaliamo il corso del Serchio circondati dalle foreste che caratterizzano un territorio fra i più boscosi d’Italia.

Di VITTORIO GIANNELLA

UMBRIA | Itinerari dell’olio

Le colline degli ulivi

I dolci rilievi dell’Umbria sono rinomati per la produzione di un olio extravergine di eccellente qualità: andiamo a cercarne il sapore e la cultura tra campagne, frantoi, sagre e feste contadine che animano gli splendidi borghi medioevali..

Di PAOLO SIMONCELLI

CALABRIA | Aspromonte

A spasso con Edward

Un cammino rurale e artistico nel sud della Calabria,se i giorni in Aspromonte, su e giù per fiumare selvagge e paesini quasi abbandonati, cui fa da sfondo la sagoma dell’Etna oltre lo Stretto: un viaggio sulle orme di Lear, artista britannico che qui giunse a metà dell’800 in cerca di paesaggi da dipingere e da raccontare.

Di NATALINO RUSSO

TRANSUMANZA | in viaggio con i pastori

Settembre andiamo…

…è tempo di migrare. Così Gabriele d’Annunzio in una delle sue liriche più celebri – I pastori, del 1903 – offrì il ritratto e la consapevolezza di un mondo, quello pastorale, fatto di genti che migravano con i propri animali in un dialogo antico e quotidiano con il territorio e con le stagioni..

Di MAURIZIO VARRIANO , foto di NICOLA LANESE

CIPRO | Nord e Sud

Umana e divina

All’estremità orientale del Mediterraneo, l’isola di Cipro è terra di miti e di vicende antiche e moderne che ne hanno disegnato la storia e la geografia. Tra aree archeologiche di stupefacente bellezza, monasteri annidati fra le montagne e incantevoli spiagge in cui le tartarughe hanno la precedenza sui turisti, la visitiamo in lungo e in largo partendo dalla capitale per scoprirne le popolari destinazioni costiere e le mete di un entroterra selvaggio, remoto e prezioso.

Di FABRIZIO ARDITO

E SE NON CI TROVATE IN EDICOLA FATECELO SAPERE INVIANDO UN MESSAGGIO