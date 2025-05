È in edicola e online il numero 329 (Maggio 2025) di Itinerari e Luoghi

IN QUESTO NUMERO

AGRIGENTO | CAPITALE DELLA CULTURA 2025

I giganti della Campagna

Ai piedi della collina di Agrigento, la Valle dei Templi è una delle testimonianze più straordinarie della civiltà greca. Ma è anche il motivo ispiratore di un abbraccio con la cultura che nel 2025 anima un folto calendario di iniziative ed eventi.

Di PAOLO SIMONCELLI

MARCHE | I TINERARIO DELLA BELLEZZA

Bellezza di marca

Un innovativo progetto di attrazione turistica punta su cultura, ambiente e paesaggio di ventotto comuni delle province di Pesaro e Urbino e di Ancona per costruire itinerari personalizzati in ogni stagione e per tutti i gusti. Li abbiamo visitati e ve li raccontiamo uno per uno tracciando quattro percorsi, tutti collegabili tra loro, che spaziano dal mare alla collina e offrono altrettanti spunti per un weekend, un breve viaggio o un’intera vacanza.

a cura di MARCO GIOVENCO

VALLE D’AOSTA | VALDIGNE

Medioevo vista Bianco

In Valdigne, dove la Valle d’Aosta si avvicina al tetto d’Europa,la primavera offre le fioriture di prati e ciliegi: un tocco di stagione per un itinerario di media quota intorno ad antiche dimore e alle vigne di Blanc de Morgex et de La Salle, detto il vino dei ghiacciai.

Testo e foto di FRANCO VOGLINO e ANNALISA PORPORATO

MOLISE | DA TERMOLI A CAMPOBASSO

Primavera mare e monti

Rimasto a lungo defilato dai grandi itinerari, oggi il Molise è la vera sorpresa di un turismo che cerca natura, cultura, paesaggi e sapori genuini, ma ancora di più un contesto a misura d’uomo in cui poter vivere il viaggio e la vacanza con autenticità. Dalle spiagge di Termoli alla montagna di Campobasso, abbiamo seguito un percorso che tocca alcune delle mete più significative di tutta la regione: ed è stata davvero una scoperta.

Testo e foto di LUCIA IANNUCCI

DANIMARCA | ISOLE FAROE

Il respiro del Nord

Sperdute nell’Atlantico fra la Scozia, la Norvegia e l’Islanda, con i loro basalti scuri tappezzati di erba verdissima, le isole Faroe sono il paradiso delle pecore e degli uccelli marini. Una natura selvaggia e stupefacente, che ancora modella i ritmi di vita di un popolo fiero e ospitale.

Testo e foto di NATALINO RUSSO

AUSTRIA | CARINZIA

Alpi di verde e d’azzurro

Intorno al Milstätter See, nel cuore della Carinzia, le opportunità turistiche sono declinate a trecentosessanta gradi per andare incontro a tutti gli interessi e le esigenze. Tra arte e benessere, buona tavola e sport, ci attende una combinazione di relax e vacanza attiva che non fa rinunciare davvero a nulla.

Testo e foto di SCILLA NASCIMBENE

L’INTERVISTA | ERRI DE LUCA

Uomo e natura

Uomo e natura, viaggiare e migrare, scrivere e resistere.

BIBLIOTECH | NEL NOME DI FRANCESCO

Sulle tracce del Poverello: una guida appassionante ripercorre la densa geografia della vita del santo di Assisi.

