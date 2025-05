L’Adlerweg, il Sentiero dell’Aquila, è uno degli itinerari escursionistici a lunga percorrenza più iconici delle Alpi. Lungo oltre 400 chilometri, da St. Johann in Tirol fino a St. Anton am Arlberg, attraversa alcune delle catene montuose più spettacolari del Tirolo, tracciando idealmente la sagoma di un’aquila con le ali spiegate. Il nome non è casuale: l’aquila, simbolo araldico del Tirolo, incarna forza, libertà e visione. Chi sceglie di percorrerlo può aspettarsi panorami mozzafiato e un’immersione completa nella natura alpina.

Panorami d’aquila e sentieri leggendari

A differenza di molti trekking europei, il Sentiero dell’Aquila si sviluppa da est a ovest mantenendo un’altitudine relativamente costante. Le sue 33 tappe – 24 in Tirolo e 9 nell’Osttirol – offrono vedute spettacolari su valli profonde, pareti rocciose e catene montuose come il Kaisergebirge, il Karwendel, il Wetterstein e gli Alti Tauri. È un’esperienza che richiede resistenza e passione, ma ogni sforzo è ampiamente ripagato. Lungo il cammino, gli escursionisti trovano non solo rifugi accoglienti ma anche “racconti alpini” – storie, leggende e curiosità sulle montagne attraversate – disponibili online e in formato cartaceo. Un modo originale per connettersi ancora più profondamente con il territorio.

Un anniversario speciale e nuove iniziative

Il 2025 segna il 20° anniversario del Sentiero dell’Aquila, e le regioni attraversate celebrano con una serie di iniziative speciali. La Tiroler Zugspitz Arena inaugura un nuovo Adlerweg-Fotopoint, mentre i rifugi propongono piatti dedicati al sentiero. A St. Anton am Arlberg prende vita la Adlerweg Challenge, con premi e gadget esclusivi per chi completa l’itinerario.

Grande attenzione anche alla sostenibilità: grazie alla rete capillare di trasporti pubblici, molte tappe del percorso sono facilmente raggiungibili in treno o autobus, favorendo un approccio eco-friendly all’escursionismo.

L’escursionismo a lunga percorrenza conquista il pubblico

Negli ultimi anni, l’escursionismo a tappe ha registrato una crescita costante. Già nel 2017 il 30% degli escursionisti tedeschi e il 18% degli austriaci sceglievano percorsi di più giorni, una tendenza che continua a rafforzarsi. Nel 2024, ben il 90% dei turisti estivi in Tirolo ha identificato il trekking come attività principale.

Il Sentiero dell’Aquila è stato un precursore di questa tendenza. Creato nel 2005 con l’idea di rendere il Tirolo accessibile a piedi, è oggi un punto di riferimento per l’escursionismo europeo, capace di ispirare nuovi percorsi e di coinvolgere anche le nuove generazioni, grazie al suo perfetto equilibrio tra sfida sportiva, paesaggi spettacolari e connessione con la cultura locale.

