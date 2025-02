Stagione invernale e sciistica agli sgoccioli? Nemmeno per sogno. Incastonato fra le vette del Tirolo austriaco, a una quarantina di chilometri dal confine italo-austriaco e a 25 chilometri da Innsbruck, c’è un angolo di paradiso montano. È la Valle dello Stubai (immagine in apertura, la piattaforma sommitale sul ghiacciaio dello Stubai, ph. Andre Schoenherr). E se non avete ancora avuto occasione di conoscerla, val davvero la pena programmare un soggiorno per scoprire un territorio accogliente, con un’offerta amplissima di attività e molto ben organizzato sia sotto gli aspetti della ricettività che dei servizi.

Fra le principali attrazioni dello Stubai spicca il ghiacciaio che supera quota 3.000. In un’estensione di quasi 1.500 ettari – è il più esteso dell’Austria – offre scenari naturali mozzafiato e piste da sci da favola, ampie, ben battute e con ottimi servizi. Qui si scia da ottobre a maggio (il 3, ndr.), mentre nei mesi primaverili ed estivi è possibile svolgere attività escursionistiche che vanno dal trekking al biking fino al parapendio.

Il comprensorio sciistico è articolato in quattro aree che offrono condizioni e piste perfette per principianti, professionisti e famiglie con bambini: oltre allo Stubaier Gletscher che raggiunge quota 3.210 metri d’altitudine nel punto più alto “Top of Tyrol” raggiungibile con la funivia Schaufeljoch, ci sono il centro sciistico Schlick 2000 con piste che scendono fino al villaggio; l’Elfer 11 (così chiamato per la curiosa conformazione delle cime che ricordano il numero undici) che offre anche la divertente emozione della discesa a valle in slittino lungo un percorso di quasi 7 chilometri immerso nel bosco (l’esperienza si svolge sia di giorno che in notturna ed è adatta a tutte le età); e il Serles, con piste ideali per famiglie e principianti.

Con lo skipass dello Stubai, disponibile dal 30 novembre al 21 aprile 2025, è possibile frequentare quattro comprensori sciistici della valle. Valido automaticamente per quattro giorni e acquistabile comodamente online, include il servizio skibus e l’accesso gratuito per i bambini sotto i dieci anni accompagnati da un genitore pagante.

Stubai, un vero paradiso invernale da ottobre a maggio

Normalmente la stagione invernale prende il via a ottobre con l’apertura delle piste sul Ghiacciaio dello Stubai, accumulo nevoso perenne che oggi ha uno spessore di circa 80 metri e che nell’evoluzione climatica degli ultimi vent’anni si è assottigliato di circa una trentina di metri. Il ghiacciaio segna la fine a sud della vallata e dai 3.210 metri del “Top of Tyrol” si gode un panorama che spazia su tutta la catena alpina dallo Stelvio fino alle Tre Cime.

Il comprensorio si articola in 63 chilometri di piste (la più lunga è di ben 10 chilometri e 1.500 metri di dislivello), 33 discese e 26 impianti di risalita comodi e accoglienti (da pratiche ovovie fino a seggiovie con sedili riscaldati), pronti a soddisfare sciatori e snowboarder di ogni livello. Tra l’altro, direttamente in quota, è presente un ottimo servizio di noleggio attrezzature Intersport e scuole sci.

Ma lo Stubai è anche il regno degli slittinisti: il comprensorio Elferbahnen a Neustift offre alcune delle piste da slittino più lunghe e spettacolari del Tirolo e c’è l’opportunità di vivere queste emozioni anche in notturna (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 19,30 alle 21) grazie a tre piste illuminate, magari dopo una tipica cena tirolese da gustare nelle baite rustiche lungo le piste.

A tavola sulle nevi

Nell’ottima organizzazione turistica del comprensorio, ogni stazione sciistica offre eccellenti ristoranti panoramici che propongono piatti della tradizione tirolese preparati – e questa è davvero una chicca – con prodotti locali della Valle dello Stubai o della regione. Dalla zuppa viennese agli spaetzle al formaggio, dai canederli alle salsicce con crauti fino alla wiener schnitzel (la cotoletta alla viennese) con patate e al sempre straordinario Kaiserschmarrn, il tipico dolce ereditato dall’ex impero austro-ungarico. Ma la lista di leccornie, ovviamente, non si esaurisce qui.

A quasi 3.000 metri d’altitudine sull’Eisgrat si trova il ristorante gourmet Schaufelspitz che ha in menù piatti della tradizione tirolese con un tocco contemporaneo e dalla cui terrazza si gode una vista mozzafiato su tutto il comprensorio.

Ha invece aperto al pubblico appena poche settimane fa, a dicembre 2024, il ristorante panoramico Kreuzjoch sullo Schlick 2000 che offre un tocco di relax ed eleganza alle giornate trascorse sulle nevi di questo versante dello Staubai e che va ad aggiungersi alla già ricca presenza di baite tradizionali. Il Kreuzjoch, allestimento moderno con capacità di accogliere 200 ospiti, invita a un’esperienza gastronomica con piatti tipici tirolesi come il “Gröstl” e deliziosi strudel di mele, preparati con ingredienti locali. Un viaggio entusiasmante che inizia a tavola e viene coronato dalla vista unica dalla terrazza panoramica che spazia dalle vette imponenti del Serles, dell’Elfer e della catena montuosa del Kalkkögel fino a toccare la Valle dell’Inn e Innsbruck.

Il nuovo ristorante si distingue anche per il forte impegno verso la sostenibilità: l’edificio è stato realizzato utilizzando materiali ecologici e integrando elementi di costruzione preesistenti. Inoltre, dalla primavera di quest’anno, sarà attivo un impianto fotovoltaico con una produzione energetica annuale di 120.000 kWh, riducendo l’impatto ambientale di 48 tonnellate di CO2 all’anno.

Sulla neve con i piccoli sciatori. Servizi al top

La formula BIG Family Stubai assicura serenità alle famiglie in vacanza sulla neve e, tra l’altro, i bambini sotto i 10 anni ricevono uno skipass gratuito nelle aree sciistiche del Ghiacciaio dello Stubai, di Serlesbahnen e di Elferbahne.

Sul ghiacciaio dello Stubai c’è il BIG Family Kinderland, un’area dedicata ai bambini alle prime discese attrezzata con tappeti magici coperti, slalom per i più piccoli e la presenza delle simpatiche mascotte Bommel e Zottel. Gli Ski-Kids e gli Ski-Teens più avanzati possono invece testare le loro abilità nelle curve e nei salti, o misurare la loro velocità grazie allo Speed Check e agli slalom cronometrati sulla pista Daunferner. Non mancano neppure i percorsi avventurosi come la Big Family Fun Slope e lo Snowpark sul Ghiacciaio dello Stubai che tra salti e curve ripide offre a tutti sana adrenalina.

E sempre per i più piccoli non mancano le attività alternative come l’esperienza sulle piste a bordo di un gatto delle nevi (ogni martedì pomeriggio) o l’area giochi attorno al gigantesco Mammut delle nevi. Anche la ristorazione è stata pensata per i più piccoli con menù dedicati e un servizio attento come un asilo disponibile per bambini dai 3 anni in su dove poter giocare, fare attività insieme e ascoltare divertenti storie in un ambiente protetto.

Giù dalle vette con lo slittino

La Valle dello Stubai è unica con una rete di oltre 40 km di piste dedicate allo slittino, tra cui una delle più lunghe del Tirolo. Lo slittino è un’attività accessibile e ideale per chi cerca un’alternativa allo sci, godendo della natura e dell’atmosfera accogliente delle baite. Gli ospiti possono scegliere tra dieci percorsi, di cui quattro illuminati da fare in notturna, accessibili tramite impianti di risalita.

Con pendenze moderate e un ambiente sicuro per i bambini c’è la pista dell’Elfer, che scende per oltre sei chilometri fino a Neustift, molto apprezzata per il paesaggio e la lunghezza. In alternativa, ci sono percorsi meno ripidi e più brevi nella zona di Serlesbahnen e Schlick 2000, che offrono anche la possibilità di fare pause in baite vicine, rendendole ideali per famiglie e bambini.