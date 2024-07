Su due ruote alla scoperta del Tirolo austriaco, in particolare del Kufsteinerland, area al confine con la Baviera che in ogni stagione dell’anno offre numerose occasioni di svago fra cultura e natura (immagine in apertura, Kufsteinerland, MTB, Erlerberg. Ph. Max Draeger). Qualche esempio? Laghetti balneabili che fanno dimenticare il mare, vette alpine da vivere con attività sportive di ogni genere, paesaggi da favola (dei fratelli Grimm) dove sembrano sfilare i “Musicanti di Brema”, luoghi carichi di “energia” dove rigenerare mente e corpo. Alla bellezza della natura si affianca la cultura: il centro storico della cittadina di Kufstein offre piazzette con deliziosi locali dai colori pastello e dai tetti a punta, negozi e boutique, tour assai caratteristici: dalla la maestosa fortezza ai teatri di Erl (a una quindicina di chilometri a nord di Kufstein), frequentati dai bavaresi per spettacoli e concerti.

Dalla città alla… mountain bike

La città di Kufstein è talmente vicina alle montagne che, partendo dalla piazza principale della città, sono sufficienti pochi minuti per raggiungere splendidi sentieri per mountain bike ed E-bike. Ce ne sono per tutti i gusti e i livelli di preparazione: tra i più amati c’è il “Grande giro della montagna cittadina”, abbastanza impegnativo ma ripagato da panorami meravigliosi sulla fortezza, sul massiccio del Kaisergebirge e sulla valle dell’Inn. Da Kufstein/Mitterndorf il tour procede lungo la strada forestale passando dalla cappella nel bosco e dalla parete del Krampus fino alla malga Aschenbrenner e poi lungo il sentiero panoramico fino alla Brentenjochalm, celebre per la specialità culinaria “nudeln auszognen” ovvero zuppa di fagioli e per i deliziosi dolci “krapfen Zillertaler”. Un’altra sosta golosa che richiede una breve deviazione, è presso il rifugio Weinbergerhaus, con una vista panoramica eccezionale. Si scende poi verso Hinterduxerhof, con tratti di discesa parzialmente molto ripidi e tecnicamente difficili.

Altro tour MTB assai interessante è quello dell’“Alpe di Aschinger” che si snoda davanti alla cornice del Kaisergebirge e sulla valle dell’Inn. Per gli amanti del buon cibo, vale la pena visitare la latteria all’Alpe di Aschinger. Il giro parte dalla piazza della chiesa di Ebbs, andando in direzione del Buchberg. Poi il percorso, comunque asfaltato, sale oltre il Café Zacherl e numerose fattorie di montagna fino a raggiungere l’Oberbuchberg. Dopo un breve tratto pianeggiante si attraversa un tratto di bosco e si arriva all’Alpe di Aschinger dove si può gustare la cucina tirolese.

Gusto a due ruote

Gli 8 pittoreschi villaggi di Bad Häring, Ebbs, Erl, Langkampfen, Niederndorf, Niederndorferberg, Schwoich e Thiersee sono raggiungibili in bicicletta: l’itinerario si snoda attraverso osterie tipiche dove assaggiare i piatti tipici regionali e produttori locali (dal lattaio al panettiere, dall’apicoltore al distillatore) che vendono le ghiottonerie preparate come da tradizione. Il Tour ciclistico gastronomico “Kaiserweis Kufstein – Schwoich” accompagna i ciclisti per 35 chilometri attraverso la valle dell’Inn. Lungo il percorso per lo più pianeggiante, ci sono numerose distillerie, botteghe agricole e artigiani tradizionali che invitano a provare liquori, birre e grappe. Per i più temerari e allenati c’è il percorso “Kaiserweis Kufstein – Erl” (58 chilometri e 800 metri di dislivello): il tour porta i ciclisti a nord della montagna Zahmen Kaiser, attraverso il Ritzgraben fino a Wildbichl.

Kaiserradrunde e Pölvenradrunde

Su ben 80 chilometri e 700 metri di altitudine, la Kaiserradrunde (giro in bicicletta della catena montuosa del Kaisergebirge) conduce i ciclisti intorno al massiccio montuoso del Kaisergebirge. Si pedala quasi esclusivamente su piste ciclabili ghiaiose o asfaltate o su strade secondarie tranquille. In diversi luoghi è possibile fermarsi per una pausa, per gustare le specialità tirolesi o per ammirare la natura. Il punto di partenza può essere scelto liberamente, anche se Kufstein è il punto di partenza privilegiato.

La Pölvenradrunde (Circuito ciclabile di Pölven) è un itinerario più corto: 30 chilometri di piste ciclabili segnalate con il logo della Pölvenradrunde si snodano attraverso idilliaci borghi ai piedi del “Kamelrücken” (schiena del cammello), come lo chiamano anche alcuni abitanti del luogo.

Ciclabile dell’Inn: tra le più lunghe d’Europa

Con i suoi 520 chilometri la pianeggiante pista ciclabile dell’Inn è fra le più lunghe d’Europa. Attraversa la regione del Kufsteinerland che diventa punto di partenza per esplorare una regione di laghi, montagne, fiumi e pianure. Da Kufstein ci si lascia guidare dalla corrente dell’Inn in un viaggio rilassante lungo i suoi argini. 230 chilometri di bellezza si snodano attraverso il cuore del Tirolo, offrendo incredibili scorci su paesaggi incantevoli.

25 agosto, appuntamento con la maratona ciclistica

Il Kufsteinerland ospita anche eventi sportivi importanti: oltre al Tour of Austria (la cui ultima tappa – il 7 luglio – approda a Kufstein), ogni anno si tiene la “Kufsteinerland Radmarathon”, tra gli appuntamenti preferiti da chi vuole misurare le proprie prestazioni in una gara di alto livello. L’ottava edizione della maratona ciclistica è fissata per il 25 agosto e prevede tre diversi giri, quello ufficiale “Kufsteinerland Radmarathon” che copre la distanza di 120 km per un dislivello di 1800 metri; il giro intermedio “Radmarathon Seenrunde” (giro dei laghi) che si snoda su 95 km per un dislivello di 1160 e il panoramico “Radmarathon Panoramarunde” che prevede 48 km e 400 metri di dislivello. Asfalto rovente, ruote fumanti, muscoli in fiamme: tutto questo davanti a uno scenario da sogno. Tipiche della regione del ciclismo su strada sono le dolci colline che si alternano a salite ripide; dopo gli impegnativi passaggi in salita, si viene ripagati da panorami fantastici. Oltre alla valle Thierseetal come punto culminante, si passa davanti ai laghi della valle Reintaler e si sale nella panoramica conca di Brandenberg. Tutti e tre i tracciati hanno in comune panorami strabilianti e un accogliente punto di ristoro dopo la gara nella bellissima Piazza della Città Alta di Kufstein.

