Torna il 10 e 11 maggio Cammini Aperti: Edizione Speciale 2025, un appuntamento imperdibile per chi ama camminare nella natura e scoprire il lato più autentico dell’Italia (immagine in apertura, Anello Variante di Farfa). In programma 27 escursioni gratuite in Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Toscana e Umbria, lungo tre itinerari spirituali tra i più suggestivi: le Vie di San Francesco, i Cammini Lauretani e il Cammino di San Benedetto.

Ogni cammino, lungo al massimo 12 km, è guidato da esperti che accompagneranno i partecipanti alla scoperta di paesaggi incontaminati, borghi antichi e cinque luoghi simbolici solitamente non visitabili, aperti eccezionalmente per l'occasione. Cammini italiani: natura, cultura e spiritualità in un solo passo L'Italia offre oltre 100 cammini straordinari, capaci di unire natura, storia e spiritualità. Il desiderio di vivere un'esperienza a piedi cresce di anno in anno: il 37% degli italiani sogna un'esperienza di turismo lento. Cammini Aperti nasce per dare a tutti la possibilità di iniziare questo viaggio. I percorsi, adatti anche ai neofiti, sono classificati dal CAI come Turistici o Escursionistici, e prevedono dislivelli moderati e tracciati ad anello. Tra le novità del 2025, spiccano le cinque aperture straordinarie: Emilia-Romagna: Convento francescano di Sant'Agata Feltria

Lazio: Monastero delle Clarisse Eremite e Museo del Silenzio

Marche: Abbazia di San Firmano con affresco attribuito a Giacomo da Recanati

Toscana: Pieve di Sant'Ippolito ad Asciano, forse affrescata da un giovane Raffaello

Umbria: Cripta della Basilica di San Benedetto a Norcia Cammini Aperti: 27 percorsi tra natura e piccoli borghi Il progetto si fonda su tre valori chiave: sostenibilità, accessibilità e inclusione. Grazie al supporto del CAI, della FISH, di FederTrek e della Rete Donne in Cammino, ogni escursione è progettata per garantire la partecipazione di tutti. Ecco alcuni esempi di escursioni previste: Emilia-Romagna: Balze di Verghereto, tra spiritualità e sorgenti del Tevere

Lazio: Valle Santa e Santuario di Greccio, prima rievocazione del presepe

Marche: Muccia – Camerino, tra natura e storia universitaria

Toscana: Eremo delle Celle e Cortona, sulle orme di San Francesco

Umbria: da Città di Castello all'Eremo del Buonriposo Come partecipare a Cammini Aperti 2025 Tutte le escursioni sono gratuite e si svolgono il 10 e 11 maggio 2025. I percorsi, tra 7 e 12 km, sono accessibili previa iscrizione sul sito ufficiale. Sul portale sono disponibili tutte le informazioni su tappe, livelli di difficoltà e aperture straordinarie. Un'occasione unica per scoprire un'Italia lontana dal turismo di massa, a contatto con la natura e le radici spirituali del territorio.