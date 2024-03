Rendere visibile l’essenziale. Su questo filo rosso, ispirato al celeberrimo Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry, si svolge la nuova edizione di Fa’ la cosa giusta!, la fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili che giunge quest’anno alla ventesima edizione portando il pubblico a incontrare centinaia di realtà del settore (in apertura un’immagine passata della Fiera dei Grandi Cammini in uno scatto di Cecilia Nuzzo). Alla manifestazione, che si svolgerà da venerdì 24 a domenica 26 marzo dalle 9 alle 20 presso l’Allianz MiCo di Milano, si potrà accedere anche acquistando anticipatamente il biglietto d’ingresso.

Un mondo, una filosofia: la consapevolezza che unisce

L’evento occuperà due padiglioni per un totale di ben 32.000 metri quadrati. I 475 espositori che si presenteranno ai visitatori saranno suddivise in otto sezioni dedicate ai diversi ambiti della vita quotidiana. Al padiglione 3 le aree d’interesse riguarderanno i grandi temi storici del settore, a cominciare da quello più strettamente legato al nostro ambito: Turismo Consapevole, Grandi Cammini e Outdoor riunirà proposte di viaggio rispettose dell’ambiente e dei diritti, associazioni e istituzioni che valorizzano itinerari storici e culturali e prodotti editoriali di vario genere. Mangia come Parli mette insieme prodotti biologici, a chilometro zero e del commercio equo e solidale, presidi Slow Food, progetti a difesa della sovranità alimentare. Pace e Partecipazione ci porta invece nella galassia di associazioni e organizzazioni che di ciò si occupano: questioni che dire d’attualità è persino riduttivo.

Dalla casa alla cura di sé, in mostra la sostenibilità

Il padiglione 4 si articola fra le proposte più contemporanee, in particolare con Abitare Green che tratta i temi della bioedilizia, dell’arredamento sostenibile e delle soluzioni energetiche da fonti rinnovabili; ecco dunque le aree “modaiole” di Cosmesi Naturale e Biologica (prodotti per la bellezza, la cura del corpo e l’igiene personale) e Critical Fashion (abbigliamento e accessori realizzati con materiali riciclati o di riuso, filati biologici o naturali, linee realizzate all’interno di progetti sociali). Non mancano infine un’Area Vegan e Il Pianeta dei Piccoli, la sezione di riferimento per genitori (e zii, e nonni!) alla ricerca di abbigliamento, complementi d’arredamento e giocattoli eco-compatibili, nonché servizi per la cura del bambino.

Eventi, incontri… e un glossario di buon uso

Un ricco programma culturale, come lo definiscono gli organizzatori, è pronto a donare alla manifestazione la dimensione dell’incontro e della fruizione congiunta dello spazio fieristico. Tra laboratori, mostre fotografiche, degustazioni e spettacoli i tre giorni di Fa’ la cosa giusta! conteranno più di 350 appuntamenti da scegliere, ovviamente, in base ai propri interessi. Magari orientandosi con “Dal dire al fare”, l’inedito glossario che mettendo in evidenza ottanta parole spiega come sono cambiati gli atteggiamenti e le pratiche di sostenibilità ambientale e sociale dal 2004 ad oggi. L’opuscolo sarà a disposizione di tutti per fare il punto sull’evoluzione delle parole e dei comportamenti e delle esperienze che le esprimono. E che ci raccontano come un altro mondo sia davvero possibile.