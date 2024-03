Dalle passeggiate a cavallo lungo il Delta del Po (immagine in apertura, Comacchio. Archivio spiaggia Romea) alle visite alle Grotte dell’Onferno, dalla strepitosa enogastronomia all’emozionante sfida su un simulatore di Formula 1.

È ricco e vario il programma di iniziative che l’Emilia Romagna propone in occasione della Festa del Papà del 19 marzo. Un evento da vivere in famiglia, fra cacce al tesoro in fattoria, slalom fra mucche e maialini, gite in barca sul Po con pranzo a bordo, degustazioni e tanto altro.

Festa di Primavera per avvistare i pipistrelli

Alle Grotte di Onferno a Gemmano, nell’entroterra riminese, fresche di nomina come Patrimonio Mondiale Unesco (settembre 2023), nel weekend del 16 e 17 marzo c’è la Festa di Primavera, con visite guidate, passeggiate esplorative, laboratori gratuiti per i bambini. La giornata clou, dedicata alle famiglie, è domenica. Le Grotte di Onferno piacciono molto ai bambini, non solo perché si scende nel sottosuolo dove si spalanca una meraviglia della natura, ma anche perché qui vive una colonia di 8.000 pipistrelli che vanno in letargo, si riproducono e vivono in pacifica libertà. Visite guidate 10 euro.

Sei forte papà!

A Rivergaro, in provincia di Piacenza, va in scena una caccia al tesoro in fattoria, in compagnia di polli, mucche, vitellini, maialini, cani da guardia: è la giornata dedicata a tutti i papà con i loro piccoli aiutanti in programma alla fattoria La Buca a Bassano, nella bassa Val Trebbia, sulla riva destra dell’omonimo fiume. L’appuntamento si chiama “Sei forte papà” ed è adatto a tutti i bambini dai 5 anni in su. Sono raccomandati stivali da pioggia, per proteggersi da terra e schizzi. Tappa dopo tappa, i papà saranno messi alla prova e dovranno dimostrare astuzia, forza e complicità con i loro bambini. Appuntamento sabato 16 marzo alle 10,20, domenica 17 marzo alle 15,30. Costo: 15 euro a bambino.

Sulla motonave Stradivari

Festeggiare la Festa del papà navigando su una motonave lungo il Po e con un pranzo a bordo a base di specialità della Via Emilia è un’esperienza davvero originale. L’appuntamento è domenica 24 marzo sulla motonave Stradivari, con la giornata dedicata alla “Festa del Papà e al Benvenuto alla primavera”. Si salpa alle 12,30 dal porto di Boretto (Re) dove si staglia la maestosa cupola di 45 metri della Basilica di San Marco Evangelista. Il menù è a base di salumi Dop ed Erbazzone della tradizione Reggiana, gramigna alla salsiccia, tortelli, coppa arrosto con patate, dolci tipici. Gita in motonave e pranzo 70 euro.

Pilota di F1 per un giorno

Il brivido di pilotare una Ferrari di Formula 1 si può vivere anche nella giornata della Festa del papà, al Museo Enzo Ferrari di Modena e al Museo Ferrari di Maranello. Adrenalina inclusa. Per i papà di ragazzini più grandicelli, guidare insieme (a turno perché si tratta di monoposto da gara) può essere un’esperienza emozionante. Dopo le istruzioni iniziali (le leve del cambio, le marce da usare nei punti cruciali), si dà gas. A Maranello si può pilotare una monoposto di Formula1, a Modena una vettura Gran Turismo. Si gareggia su circuiti leggendari: Monza, Barcellona, Silverstone, Imola, Nürbürgring, Zandvoort, Spa-Francorchamps e Mugello. Le vetture fanno percepire il fondo stradale, reagiscono in maniera realistica quando si sale sui cordoli e hanno una straordinaria sensibilità all’accelerazione e alla frenata, caratteristica di mezzi così sofisticati. Costo dai 25 a 30 euro, la corsa dura circa 7 minuti.

A Bologna per le raviole di San Giuseppe

In Emilia-Romagna, ma soprattutto a Bologna, è tradizione nel giorno di San Giuseppe gustare le Raviole di San Giuseppe, biscotti di pastafrolla ripieni di mostarda bolognese. Ma quale forno o quale pasticceria avrà quest’anno le Raviole più buone? Può essere il tema di un giro in centro a Bologna e nel Mercato di Mezzo, andando per assaggi, con tanto di votazione per ogni voce. Volendo, si può concludere il tour in via Cadriano, nell’atelier dolciario di Gino Fabbri, fra i nomi più noti della pasticceria italiana.

Una cavalcata nel Parco del Delta del Po

Un’altra idea speciale per i papà è una passeggiata a cavallo in mezzo alla natura, nel Parco del Delta del Po, partendo da una delle spiagge di Comacchio, Lido delle Nazioni. Martedì mattina, 19 marzo, è in programma l’uscita in sella ai docili cavalli di razza Delta, con zampe e zoccoli forti, larghi e sicuri: sono i discendenti dei cavalli della Camargue francese. La passeggiata si svolge al passo, in un paesaggio naturale e affascinante, accompagnati da una guida specializzata. Durata un’ora. Partenza ore 9,30 e 11. Costo 25 euro.

Fra zebre e tigri al Safari Ravenna

Per la Festa del papà e per la riapertura di primavera il Safari Ravenna fa un regalo alle famiglie: i bimbi fino a 10 anni entrano gratis domenica 17 e 24 marzo (massimo due bambini accompagnati da due adulti paganti). Nel parco vivono in libertà e in sicurezza tante specie come leoni, tigri, giraffe, zebre, ippopotami, bisonti, cammelli, struzzi, lama, antilopi e molte altre. Il percorso è lungo 4 km, e può essere effettuato, a scelta, a bordo della propria auto, su un trenino con una guida o su una auto elettrica. Biglietto intero 26 euro.