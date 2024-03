Ci siamo quasi: venerdì riaprirà i battenti la Fiera di Vita in Campagna, evento di riferimento per tutti gli hobby farmer e in generale gli appassionati di temi ambientali e di sostenibilità. Organizzato dall’Informatore Agrario, l’evento è giunto all’undicesima edizione. Il Centro Fiera di Montichiari, in provincia di Brescia, ospiterà pubblico e operatori del settore da venerdì 15 a domenica 17 marzo dalle 9 alle 18.

Vita in Campagna, 24.000 mq di verde in fiera

La manifestazione vedrà la partecipazione di duecento espositori in quattro macroaree tematiche: Hobby Farming, rassegna di tutto ciò che occorre per la cura di giardino, orto, frutteto e animali; Verde Professionale, l’area dedicata ai professionisti che accoglierà iniziative organizzate in collaborazione con Il Verde Editoriale con un’attenzione particolare ad arboricoltori e operatori dei tappeti erbosi; Casa Sostenibile, con i corsi di risparmio energetico; Salone di Origine, con tipicità ed eccellenze dello Stivale.

Le attività non mancheranno: in tutto saranno ben centocinquanta i corsi pratici gratuiti. Il Dynamic Show, in particolare, consisterà in una serie di dimostrazioni pratiche, reali e virtuali, delle attrezzature per il giardinaggio a batteria elettrica: si svolgerà due volte al giorno per permettere a tutti di prendervi parte.

VerdEnergia, un progetto da premio

Il Progetto VerdEnergia, infine, coinvolgerà le aziende che producono le soluzioni meccaniche più efficienti sul mercato, dando loro l’opportunità di esporre e presentare i prodotti. Incentrato sulla sostenibilità ambientale, darà vita a un omonimo premio nazionale: e noi non possiamo che augurare successo a chi investe nell’attenzione verso l’ambiente e nella tutela delle risorse.