Tartufo e natura un binomio perfetto ad Acqualagna pronta a celebrare, sabato 27 e domenica 28 luglio al Parco La Golena del Furlo, la Fiera regionale del tartufo nero estivo, alla sua 39esima edizione, promossa dal Comune di Acqualagna e dall’associazione Pro Loco Passo del Furlo, in collaborazione con la Riserva Naturale Statale Gola del Furlo-Provincia di Pesaro e Urbino.

Tartufi… e tanto divertimento

Il programma di sabato 27 inizia alle ore 10 con l’apertura degli stand dei commercianti di tartufo, specialità gastronomiche e mercatino dei prodotti tipici. Alle ore 21 si terrà il concerto della band Made in Itali (ingresso gratuito). Domenica 28 alle ore 9 visita alla Gola del Furlo con passeggiata sulla consolare Flaminia tra natura, sport e cultura (info e prenotazioni: 0721-70004). Gli stand del tartufo nero estivo aprono alle ore 10 dando il via alla Fiera, che ospita per l’occasione uno spazio ristorazione con menu promozionali e ricette tipiche al tartufo nero estivo.

Alle ore 21.15 sul palco scenografico della Golena, il gran finale con il concerto del Fano Jazz By The Sea – Terre Sonore. Speciali ospiti i Lehmanns Brothers (Julien Anglade, voce, tastiere – Alvin Amaizo, chitarra – Dorris Biayenda, batteria, percussioni – Clément Jourdan, basso elettrico – Jordan Soivin, trombone – Jonas Muel, sax tenore), band francese che unisce jazz con elementi hip hop, Nu Soul e House e trasforma ogni loro concerto in una grande energia groove. Ingresso gratuito. (info: Fano Jazz Network 0721 1706616).

Le meraviglie della Riserva del Furlo

Tutti i giorni di Fiera i bambini possono accedere al Parco Avventura con percorsi acrobati e scalette sugli alberi in totale sicurezza. La Riserva Naturale Gola del Furlo è un paradiso naturale tra i più belli d’Italia, offre ai visitatori numerosi itinerari e sentieri alla scoperta di fauna, flora e di tesori millenari tra cui la Galleria romana del 27 d.C. lungo l’antica Consolare Flaminia, che attraversa le meraviglie del parco, costeggiando il corso del Fiume Candigliano.

INFO