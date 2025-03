Domani e dopodomani, 30 e 31 marzo, la magnifica cornice del Real Collegio di Lucca ospiterà fra le 11 e le 19 Vini delle Coste, una manifestazione davvero particolare che ha in programma il confronto dei visitatori con la bellezza di ottanta vignaioli provenienti da molti territori italiani che si affacciano sul mare, presenti personalmente per incontrare il pubblico. Coprotagonisti saranno i cuochi e gli ospiti di Condimenti, il format ideato dal noto chef viareggino Cristiano Tomei per interpretare il mondo e l’evoluzione della società attraverso il cibo e il vino.

Buongiorno, territorio

Interpreti principali delle giornate saranno naturalmente i vignaioli, che affiancano la cura della terra all’attività di cantina con scelte coraggiose che traducono le espressioni del territorio di appartenenza in una bottiglia; fra le tappe del viaggio le isole dell’arcipelago toscano, i produttori massesi del Candia e tanti viticoltori impegnati in un percorso biologico da Montecarlo alla Garfagnana e dalla Valfreddana all’Alta Versilia. Ma non mancheranno nomi noti a rappresentare i territori che hanno contribuito a fare conoscere la Costa Toscana nel mondo, facendo di Bolgheri e della Costa degli Etruschi una realtà internazionale dell’enologia del Belpaese.

“Un percorso attraverso storie di donne e uomini che hanno scelto la viticoltura non solo come mestiere ma come uno strumento per la cura del territorio, la ricerca di bellezza e l’impegno per la costruzione, nel rapporto quotidiano con la terra, di rinnovate relazioni umane”: ecco la sintesi di Alessandra Guidi, ideatrice e organizzatrice della manifestazione, offre al lettore la migliore sintesi di quello che possono aspettarsi in questo curioso weekend lucchese.

La cucina al centro della cultura

Dicevamo di Condimenti ovvero Condi–Menti, gli incontri ideati dallo chef Cristiano Tomei con chef importanti e accademici che discuteranno di vino, cibo e cultura: fra gli ospiti di domenica ci saranno Marco Stabile (chef del Ristorante “Ora d’Aria” di Firenze), Enrico Dandolo (direttore della Fondazione Gualtiero Marchesi), Gian Francesco Cutelli e Cinzia Otri (premiati gelatai), Giuseppe Carrus (professore dell’Università Roma Tre e degustatore per il Gambero Rosso), Antonio Galatà (nutrizionista) e tanti altri. Lunedì, a tavola con Cristiano Tomei, sarà la volta di Cristian Torsiello (chef stellato dell’Osteria Arbustico di Paestum), Chiara Gambacorti ed Elisabetta Gemignani (Ristorante La Torre, Montecarlo), Piero Pompili (direttore del Ristorante Il Cambio di Bologna), ed altri importanti rappresentanti del mondo della ristorazione.

Il programma degli eventi e tutte le informazioni utili sono disponibili sul sito ufficiale dell’evento.