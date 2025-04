La significativa trasformazione di abitudini nella mobilità urbana e nel tempo libero premia il settore delle biciclette e, in particolare, delle e-bike. Le biciclette elettriche, infatti, stanno emergendo come soluzione ideale per diverse fasce d’età e necessità: dal contesto urbano, dove le cargo si presentano utilissime per la mobilità sostenibile e la logistica, alle e-MTB, la categoria di e-bike più venduta, fino alle e-gravel ed e-road, destinate ad allargare il pubblico di amatori. Un mercato che continua a crescere in Europa, con previsioni che indicano un valore destinato a raggiungere i 17,23 miliardi di euro entro il 2029.

A Bergamo c’è BikeUP

In questo contesto di crescente interesse per la mobilità sostenibile a due ruote, dall’11 al 13 aprile nel centro di Bergamo torna BikeUP, il primo festival nazionale dedicato alle e-bike. L’undicesima edizione ha ampliato ulteriormente l’offerta per includere anche le biciclette muscolari. Dopo i numeri record dell’anno scorso – 40.000 persone che hanno visitato gli oltre 80 brand nel centro della città orobica e più di 4000 test ride – il festival è pronto a dare spazio anche ai test ride per le bici muscolari.

Per l’edizione 2025, BikeUP ha ampliato e diversificato gli espositori, mantenendo il focus sulla micromobilità “green”. Anche l’edizione 2025 ospita infatti, oltre alle principali case costruttrici internazionali del settore, gli operatori del turismo in bicicletta (tour operator, apt e atl, territori) e aree per la mobilità urbana con brand internazionali.

Anche nel 2025 il Festival sarà all’aperto e gratuito, mantenendo il forte carattere esperienziale, con i numerosi test ride, l’animazione dell’area kids, gli e-bike tour e le social ride che accompagneranno i partecipanti tra Bergamo e dintorni.

Experience e aree tematiche

Tante le novità della manifestazione, a cominciare dai bike test – dalle gravel alle MTB, dalle city bike alle innovative cargo bike – studiati per ogni categoria. A rappresentare questo universo, fra gli altri, ci sarà il brand Elettrico Italiano, conosciuto per le sue e-bike di alta qualità, che combinano design e tecnologia.

Social Ride: Bergamont e Savoldelli hanno preparato esperienze uniche per proprietari (e non) di bici gravel, entrambe con aperitivo finale. Domenica ci sarà la Reverb goes to BikeUp, social ride di una cinquantina di chilometri in cui sono ammesse bici gravel elettriche e muscolari.

Santini Discovery Ride: Durante BikeUP sarà possibile partecipare gratuitamente ad una breve escursione guidata in compagnia dell’ex ciclista professionista Alessandro Vanotti per scoprire la sede dell’iconico marchio e il relativo store.

Cicloturismo e Territorio: BikeUP 2025 rafforza la sua vocazione turistica con E-bike tour della città e del territorio bergamasco durante tutto il weekend. Inoltre l’evento ospiterà rappresentanti di importanti destinazioni cicloturistiche come Val di Sole, Val di Fassa, Visit Cuneese, Langhe Monferrato Roero e Alpe Cimbra.

Mobilità Sostenibile: in linea con la visione di una mobilità integrata, l’evento presenta un’area dedicata ai test drive di veicoli elettrici, tra cui il nuovo Ford Explorer e i modelli Tesla, Model Y e Model 3, evidenziando le sinergie tra diverse forme di mobilità sostenibile.

Area kids: Come sempre, un’attenzione particolare è riservata alle famiglie con un’area kids che include attività didattiche, gare non competitive e laboratori creativi.

C’è anche la bici a idrogeno

Per la prima volta in Italia, BikeUP ospiterà la bici a idrogeno HYRYD Sport Bike 1.0 nello stand Remoove. Questo modello elimina le batterie al litio e garantisce ricariche casalinghe record con soli 20 cl di acqua, un’innovazione che potrebbe rivoluzionare il mondo delle e-bike. A fianco di questa novità, spazio anche alla mobilità inclusiva, con tandem e velocipedi progettati per rendere il ciclismo accessibile a tutti, indipendentemente da età e abilità motorie.