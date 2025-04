È in edicola e online Itinerari e Luoghi di Aprile

È in edicola e online il numero 328 (Aprile 2025) di Itinerari e Luoghi

SPECIALE PRIMAVERA IN VIAGGIO

Con i primi tepori torna la voglia di rimettersi in marcia, di riprendere il contatto con la natura che fiorisce, di provare nuovi itinerari e scoprire nuovi luoghi. Ecco quattro proposte brevi da sfruttare subito per Pasqua e le vicine feste:

LOMBARDIA | La principessa rivoluzionaria

Da Milano e dintorni al Lago di Como un itinerario storico e artistico sulle orme di Cristina di Belgiojoso, nobildonna cosmopolita e anticonformista che fu tra i protagonisti del Risorgimento.

ALTO ADIGE | Favole di montagna

A Rodengo, in Val Pusteria, tra boschi profumati in cui ascoltare la voce della natura, sapori genuini dei pascoli e un castello che custodisce preziosi affreschi e leggende misteriose.

UMBRIA | Un giorno sottosopra

Se non conoscete la meravigliosa Orvieto, è il momento di dedicarle una visita. E se la conoscete, forse non sapete che dentro la rupe su cui sorge c’è anche un’eccezionale città sotterranea tutta da scoprire.

CALABRIA | Un mare di olivi

Dalla laguna costiera di Gizzeria ai due castelli di Cleto, borgo dell’entroterra rinomato anche per il suo ottimo olio extravergine: un piccolo territorio che offre una grande varietà di motivi d’interesse a misura del turismo consapevole.

Hanno collaborato CLAUDIO VISMARA, SCILLA NASCIMBENE, ADRIANO SAVORETTI, IVAN ARELLA

SPECIALE GIUBILEO | Roma

Eterna sorpresa

Roma non è stata fatta in un giorno, dice un vecchio adagio, e per conoscerla come si deve servirebbero anni ed anni. Ma se avete deciso di visitarla in questo 2025 sull’onda del Giubileo, ecco qualche proposta per vivere la città in una chiave un po’ diversa dal solito: in pieno centro ai tavolini di tre locali da non perdere, fra le tombe di due cimiteri monumentali di assoluta suggestione e più lontano, nelle periferie, dove l’architettura racconta la fede con il linguaggio della contemporaneità.

di Paolo Simoncelli

TOSCANA | Via Romea Sanese

Camminando nella storia

Ogni anno milioni di turisti si accalcano a Firenze e a Siena per ammirare (spesso ricavandone solo una vaga idea) i capolavori medioevali e rinascimentali che le rendono famose in tutto il mondo. Fra l’una e l’altra, la Via Romea Sanese è un percorso che invita a scoprire un territorio fatto di paesaggi curati e borghi straordinari, offrendo l’occasione di conoscere o di riscoprire le colline del Chianti al ritmo lento e attento del cammino.

Testo e foto di FABRIZIO ARDITO

SARDEGNA | Isola di San Pietro

Una finestra sul mondo

Sull’isola di San Pietro, nel sud-ovest della Sardegna, tra fioriture, falesie, acque cristalline e carruggi liguri, dove si parla tabarchino e si mangia couscous.

Testo e foto di SCILLA NASCIMBENE

GERMANIA | Valle del Reno

C iclo romano

Sorta nel I secolo sulla sponda sinistra del Reno, Ulpia Traiana fu una delle più grandi città fondate da Roma in terra germanica. Oggi il suo grande parco archeologico è il centro focale di una serie di itinerari naturalistici e storici da vivere al meglio lungo le piste ciclabili del Nordrhein-Westfalen che esplorano l’antico limes, il confine dell’impero.

Testo e foto di ROBERTO COPELLO

SPAGNA | Lanzarote

Scolpita dal fuoco

Rocce dure, spiagge scure, l’oceano che abbraccia un lembo di terra vulcanica di fronte a quella parte del continente africano ricoperta di sabbie perenni: Lanzarote, la più settentrionale e la più orientale delle Canarie, è l’isola ideale per chi cerca una destinazione di mare… che garantisca ben altro che il mare.

Testo e foto di VITTORIO GIANNELLA

e nelle rubriche

Bazar | Gli accessori giusti

Dall’ultima edizione di Fa’ la cosa giusta!, prodotti sostenibili, solidali e naturali per il tempo libero, l’outdoor e i viaggi.

Tipicità | Affumicare è un’arte

SUTRIO (UD) | In Carnia per degustare il meglio della norcineria locale e tante altre specialità del territorio nell’appuntamento annuale con Fums, Profums e Salums.

Benessere | Una cura chiamata vacanza

Una relazione aperta e costante con ambiente e natura è fondamentale per rimanere in salute. Vacanze, periodi di relax, attività outdoor sono davvero dei toccasana: ecco perché.

