Quattro serate, quattro storie coinvolgenti che incarnano e narrano un sentire ricco di sfumature e la fusione di stili espressivi diversi. Ecco “Il Senso dei Sensi”, rassegna firmata dall’associazione culturale Il Paese dei Balocchi in programma nel borgo di San Costanzo, in provincia di Pesaro e Urbino, dal 12 aprile al 30 maggio (nell’immagine in apertura uno dei protagonisti delle serate, il giornalista Domenico Iannacone, ph. Stefano Ceccarelli).

Gli appuntamenti sono nel Teatro della Concordia, uno dei teatri-bomboniera di cui le Marche sono ricche, realizzato all’interno dell’antico torrione nella metà del XVIII secolo. È qui che il pubblico avrà l’occasione di percepire un nuovo sguardo sulla vita, intriso di coraggio e resilienza proprio come i protagonisti che si alterneranno nelle quattro serate.

L’arte si fa parola, gesto, musica

«Il Senso dei Sensi – dice il presidente del Paese dei Balocchi Michele Brocchini – nasce per rendere più omogeneo e più ricco il programma degli eventi Fuori Paese promossi dall’associazione a corredo dell’omonima manifestazione estiva fanese. Si tratta di una significativa rassegna teatrale e al tempo stesso è qualcosa in più. È uno spazio accogliente e inclusivo che invita a guardare il mondo con occhi nuovi, perché dà voce a chi ha saputo trasformare la fragilità in capacità di resistere e di rinascere». Assai interessante, gli ha fatto eco il sindaco di San Costanzo Domenico Carbone, anche la scelta di coinvolgere il territorio e i piccoli borghi che hanno molto da dire su numerosi fronti, a cominciare da quello culturale e turistico.

Un calendario coinvolgente

Il sipario sulla rassegna si alza sabato 12 aprile con lo spettacolo Edipo – Tragedia Cieca, a cura del Centro Diego Fabbri e della compagnia teatrale In Compagnia. Ispirata al libro “Non vedo l’ora!”, scritto da Luca Lepri, non vedente, la pièce rielabora il mito di Edipo esplorando temi come il destino, la perdita della vista e il rapporto spazio-tempo. Il 16 aprile secondo appuntamento: l’incontro-spettacolo Tie Break – La storia di Giacomo Sintini. Il giornalista Luca Pagliari, attraverso uno storytelling intenso e carico di emozioni, ripercorre il viaggio umano e sportivo di un campione del volley.

Le due date conclusive della rassegna sono il 24 maggio con lo spettacolo di Libera Musica insieme alla cantante Elisa Ridolfi, Premio Tenco nel 2024 con l’opera “Curami l’anima”, e il 30 maggio con l’incontro-spettacolo presentato dal giornalista molisano Domenico Iannacone noto al grande pubblico per le sue trasmissioni-inchiesta come I Dieci Comandamenti o Che ci faccio qui.

Tutte le serate sono in programma al Teatro La Concordia a San Costanzo con inizio alle 21.