Bicicletta e olio, un binomio gustoso, salutare e naturale. Prende il via a sabato 27 aprile in Umbria il calendario di ciclo-oleoturismo che rimarca l’indissolubile connubio tra la valorizzazione dell’Olio extravergine di oliva Dop Umbria e la promozione del contesto ambientale e paesaggistico dei territori da cui proviene “l’oro verde”: in programma pedalate guidate tra gli uliveti, simbolo identitario della cultura umbra, con soste nelle aziende agricole e frantoi associati alla Strada dell’olio e.v.o. Dop Umbria. Tutti luoghi in cui poter fare degustazioni di olio e.v.o. in abbinamento agli altri prodotti di eccellenza locali e soprattutto, conoscere i produttori, le loro storie e i luoghi di produzione.

La Longobarda

Il primo evento di ciclo-oleoturismo sarà “La Longobarda”, iniziativa in programma per il 27 aprile organizzata da Experior Qualia in sinergia con la Strada dell’Olio Dop Umbria e con il patrocinio dell’Associazione Italia Langobardorum. Si tratta di una pedalata di circa 49 Km tra i comuni di Trevi, Campello sul Clitunno e Spoleto. Con partenza da Trevi (PG) – che con il suo Museo dell’olio e della Civiltà dell’Olivo testimonia il grande legame della città con l’olivo e la sua coltivazione – attraverso gli uliveti che danno vita al paesaggio di rilevanza mondiale del programma Giahs della FAO, della Fascia Olivata Assisi – Spoleto. La pedalata porterà a visitare il Frantoio Gaudenzi pluripremiato produttore di olio di alta qualità che dal 1950 non ha mai interrotto la produzione e che negli ultimi anni si è dotato di macchinari sempre più performanti e all’avanguardia; e il Frantoio Il Poggiolo di Monini che sorge sulle tre colline dominanti la valle di Spoleto ed i gruppi monumentali umbri appartenenti al sito seriale UNESCO “I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)” che comprendono, in particolare, il Tempietto del Clitunno a Campello sul Clitunno (PG) e la Basilica di San Salvatore a Spoleto (PG). (Per informazioni e prenotazioni info@experiorqualia.com – tel. +39 339 8978116).

Le pedalate del buon gusto

Nei sabati del mese di maggio 2025 si terranno poi nuovi appuntamenti delle “Pedalate & Buon Gusto. Tra borghi, ulivi e fattorie” organizzati in collaborazione con Fiab Foligno Ambiente e Bicicletta, alla scoperta degli uliveti e dei territori di produzione dell’olio e.v.o. Dop Umbria, che riprenderanno dopo la pausa estiva, grazie al supporto di Fiab Foligno Ambiente e Bicicletta, Fiab Perugia Pedala e Youmobility, nel periodo compreso tra il 19 ottobre e il 16 novembre 2025, in occasione di Frantoi Aperti in Umbria 2025, evento clou di oleoturismo in Umbria che si terrà dal 18 ottobre al 16 novembre 2025 e che prenderà il via con la terza edizione de “La Grande Pedalata lungo la Fascia Olivata Assisi-Spoleto” in programma per sabato 18 ottobre 2025.

Organizzata dalla Strada dell’Olio e.v.o. Dop Umbria in collaborazione con La Francescana, Fiab Umbria e il partner tecnico Youmobility, la Grande Pedalata condurrà i partecipanti lungo i percorsi cicloturistici della Fascia olivata Assisi-Spoleto, un paesaggio pedemontano appenninico esteso oltre 40 km che è il frutto dell’interazione millenaria e armonica tra natura e azione antropica, con protagonista indiscussa la coltivazione dell’olivo, ed è considerato un esempio eccezionale di “paesaggio culturale vivente” attualmente candidata a diventare Patrimonio UNESCO.

