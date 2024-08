Tutto pronto a Fano, nelle Marche, per il ventesimo Paese dei Balocchi, manifestazione in programma dal 17 al 20 agosto prossimi in piazza Bambini del mondo nella frazione di Bellocchi (immagine in apertura, ph. Andrea d’Errico).

Due i testimonial: il sindaco Domenico Iannacone, noto giornalista d’inchiesta, e il cittadino onorario Fabrizio Macchi, atleta di punta del paraciclismo italiano, che sarà presentato al pubblico lunedì 19 agosto alle 21.30 sul palco centrale. «Per me – afferma

Macchi – questa nomina è davvero uno spettacolo, perché in cuor mio credo che una parte della nostra vita, della nostra quotidianità, debba essere presa con l’entusiasmo di un bambino nel Paese dei Balocchi. Ringrazio quindi per l’onorificenza il presidente Michele Brocchini e il comitato organizzatore. Mi vengono i brividi, poi, al solo pensiero che sia il mio amico Luca Pagliari, giornalista e documentarista, a raccontare la mia storia. Insieme abbiamo fatto un bellissimo lavoro nei teatri e nelle carceri, portando un messaggio di incredibile positività».

Le virate coraggiose della vita

Iannacone salirà sul palco centrale nella serata inaugurale di sabato 17 agosto, sempre alle 21,30. «Tanto Iannacone quanto Macchi – afferma Michele Brocchini, presidente dell’associazione Il Paese dei Balocchi – affrontano ognuno a suo modo il tema conduttore della ventesima edizione: Infiniti – Le virate coraggiose della vita. Chi lo racconta nei servizi e nelle trasmissioni televisive, chi lo vive in prima persona. La manifestazione 2024 vuole infatti parlare di quell’energia, di quella volontà incrollabile, di quei talenti e di quel coraggio, a volte quasi nascosti ma di sicuro sorprendenti, che si sprigionano di fronte alle prove più difficili della vita, permettendo di continuare a confidare nel futuro».

Il Paese dei Balocchi conferma un equilibrato amalgama: nel programma momenti di riflessione e approfondimento insieme con momenti più leggeri, di spensieratezza per tutta la famiglia e per i più piccini in particolare. Un’occhiata, allora, agli eventi 2024, in cui si inseriscono come novità Donpasta (l’atelier della pasta alle 18,30 e alle 21,30 di martedì 20 agosto nello Spazio Slurp!) e Yogioco, lo yoga per i bambini e le bambine a cura di Vivamente Olistico, domenica 18 e lunedì 19 agosto a partire dalle 18. Poi le attrazioni ispirate alle Avventure di Pinocchio, i laboratori creativi, i giochi intelligenti e della tradizione, l’educazione al buon cibo e agli stili di vita corretti, i racconti di storie, gli spettacoli teatrali, musicali e particolarissimi, l’attenzione verso l’ambiente, la sostenibilità, il sociale, l’attualità e i diritti fondamentali come la salute.

Tanti appuntamenti per grandi e piccini

Senza dimenticare gli altri due appuntamenti al palco principale, entrambi alle 21. Domenica 18 agosto il chirurgo vascolare Gabriele Pagliariccio discute con la giornalista Simona Zonghetti sull’ingiustizia di un sistema sanitario dominato dal mercato; martedì 20 agosto, invece, l’incontro con il fanese Luca Lepri, che ha avviato diversi progetti per sensibilizzare sul tema della cecità. Modera il giornalista Massimiliano Barbadoro.

«Il Paese dei Balocchi – conclude il presidente Brocchini – è una manifestazione che, anno dopo anno, ha assunto un ruolo sempre più significativo nella stagione turistica di Fano. Lo dimostrano le circa 30.000 presenze, provenienti da tutta Italia, che sono state registrate durante la scorsa edizione. Un contributo importante che l’evento dà, in termini di indotto economico, agli alberghi, ai campeggi, ai bar, ai ristoranti, alle attività e ai servizi che nel territorio si occupano di accoglienza».

