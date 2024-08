È ricca, variegata e assai gustosa la cucina della Carinzia, regione dell’Austria meridionale, sul versante orientale dell’arco alpino, che storicamente ha raccolto ed espresso anche a livello culinario le influenze austriache, italiane e slovene (immagine in apertura, Speck della Carinzia. Ph. Franz Gerdl (c) Kaernten Werbung).

Questo ha dato origine alla tipica cucina carinziana alpino-adriatica, creativa e stagionale, piena di leggerezza e di gioia di vivere, con un incredibile amore per la regione e i tesori del paesaggio. Sono infatti le atmosfere di questi luoghi a ispirare costantemente chef, ristoratori e produttori per proporre eccellenze gastronomiche: la varietà dei cibi regionali è grande quanto l’impegno per lo slow food e la sostenibilità. Gli ospiti vivono esperienze di gusto indimenticabili in riva ai laghi, sugli alpeggi o in occasione di uno dei tanti festival culinari.

Buongustai in riva al lago

I numerosi laghi e il clima mite sono un punto di riferimento per i buongustai. Chef famosi come Hubert Wallner e Hannes Müller viziano i clienti con le migliori creazioni nei ristoranti premiati.

Dalle cene sulle romantiche terrazze con vista sul lago dalle acque turchesi, ai sapori più rustici e genuini della cucina tradizionale delle taverne: ognuna di queste esperienze vale la pena di essere vissuta. Alcune ricette regionali sono state tramandate in famiglia per generazioni e sono garanzia di delizia per il palato.

Oltre a speck, sasaka e salame, viene servito anche pesce fresco, eccezionalmente buono. Le specialità ittiche come la trota lacustre carinziana, nota come Kärntner Laxn, sono una vera delizia: fritta con erbe, brasata con verdure fresche, affumicata nel forno a legna o servita come tartare. Un’altra specialità carinziana è il caviale di salmerino, che sorprende sempre i buongustai e può essere gustato anche da solo.

Incontri culinari: socializzare con piacere

In Carinzia c’è sempre un festival o un mercato culinario in cui i produttori invitano i visitatori ad assaggiare i loro prodotti e molti chef di alto livello servono prelibatezze, come in occasione delle Giornate della cucina Alpe-Adria a Klagenfurt, le cene sul lago Millstätter See e le serate culinarie a Bad Kleinkirchheim. KunstSinn a Neuhaus combina la cucina regionale con l’arte. Ogni boccone è un omaggio al legame con la natura e le tradizioni, ma sempre con una nuova interpretazione.

Ecco i principali eventi culinari carinziani di fine estate e inizio autunno 2024:

Le Tavole all’aperto sul lago Millstätter See fino al 19 Ottobre,

Festa del pane nella valle Lesachtal, dal 31 agosto al 1° settembre,

Giornate della cucina dell’Alpe Adria a Klagenfurt, dal 6 al 22 settembre,

KunstSinn a Neuhaus, dal 6 al 29 settembre,

Notti culinarie, Bad Kleinkirchheim, da metà settembre a metà ottobre,

