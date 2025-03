Riapre i battenti al pubblico il 28 marzo l’hotel A-ROSA, resort giardino affacciato sul borgo di Salò, sulle rive del Benàco. Si tratta della prima struttura in Italia della tedesca DSR Hotel Holding GmbH che ha fatto della sostenibilità un punto di forza. La struttura rivestita in biopietra (prodotta con l’80% di materie prime riciclate e riciclabile al 100%) è moderna e funzionale, dotata di ogni servizio per il relax e il benessere. Un impianto di trigenerazione assicura la produzione in autonomia di energia elettrica e per la sanificazione dell’acqua delle piscine non viene utilizzato cloro bensì sale attraverso un processo di elettrolisi. Benché offra 99 fra camere e suites (5 adatte anche a chi viaggia con l’amico Fido), A-ROSA è perfettamente integrato nella conca naturale della collina fino a fondersi con il paesaggio circostante. Strategica la piantumazione che, oltre a roof garden per ogni alloggio, ha previsto ben 130 tipi diversi di piante, con una selezione studiata di varietà territoriali e presenza di agrumi, distribuite tra superfici esterne e interne.

Accoglienza a sostenibilità sulle rive del Garda

«L’obiettivo del resort è conciliare il comfort e l’accoglienza con il concetto di sostenibilità a cui la clientela riserva sempre maggior attenzione – spiega il direttore Massimo Supino – e credo che l’hotel risponda al meglio a questi principi». Che sono declinati anche nel versante food sia per quanto riguarda le materie prime fresche di produttori del territorio utilizzate in cucina – con i menù rigorosamente stagionali curati dallo chef Enrico Fiorentini – che per la parte di concept store per l’acquisto di prodotti locali selezionati. La stessa enoteca, progettata per ospitare anche wine-dinner e curata dal sommelier Fabrizio Pavlic, F&B Development and training specialist dell’hotel, offre ottime etichette con prevalente provenienza territoriale dal momento che il Garda è un’area dove si concentrano grandi DOC e DOCG come Lugana, Bardolino, Chiaretto, Valtenesi, Valpolicella e Soave.

1 di 5

Fra relax e detox

Con l’inizio della primavera anche il fisico si prepara alla bella stagione: la SPA-ROSA è un potente alleato per mettere da parte l’uggia invernale: si sviluppa su un’area di 1900 metri quadrati ed è in costante dialogo con la luce e con il paesaggio, caratteristica che crea una potente sinergia in ogni momento della giornata tra gli elementi della natura e gli effetti benefici di saune, aree umide e trattamenti.

Tra i punti di forza spiccano le ampie vetrate affacciate sul verde e sul golfo; un’area pool riscaldata, dotata di getti idromassaggio che si sviluppa tra interno ed esterno (la vista delle luci riflesse nel lago, di sera, e quella delle stelle, godendosi il tepore dell’acqua, è puro incanto); 4 tipi di sauna con temperature e gradi di umidità differenti: sauna al sale, bio-sauna alle erbe; sauna esfoliante (con preparati creati dallo staff, a base di sale ed essenze naturali) e sauna finlandese; lo Spa Remedy Bar, per bevande detox preparate al momento, caffè artigianale, oltre alla scelta dell’essenza personalizzata per i trattamenti; l’area relax, distribuita su più zone per avere momenti di autentica tranquillità.

Info