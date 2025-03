Hai appena finito di perderti tra mummie, faraoni e geroglifici al Museo Egizio di Torino e ora il tuo stomaco emette versi degni della maledizione di Tutankhamon? Tranquillo, non servirà invocare Anubi per placare la fame: nei dintorni del museo ti aspetta un tesoro culinario tutto torinese, pronto a soddisfare esploratori affamati e palati curiosi. Tra locali storici, trattorie autentiche e indirizzi gourmand nascosti come antichi segreti egizi, ti guideremo in questa golosa spedizione urbana.

6 indirizzi da non perdere

Pastificio Defilippis

Via Giuseppe Luigi Lagrange, 39

Storico locale torinese famoso per la sua pasta fresca fatta a mano, Defilippis è perfetto per un pranzo gustoso e veloce. Agnolotti, tajarin o plin: qui la tradizione piemontese incontra la qualità di materie prime selezionate. Ambiente informale e accogliente, ideale dopo una mattinata al museo.

Ristorante Consorzio

Via Monte di Pietà, 23

Se cerchi qualità e creatività legata al territorio, questo è il posto giusto. Consorzio è un locale moderno ma caldo, con una cucina piemontese rivisitata che valorizza prodotti locali, spesso presidio Slow Food. Ottima carta dei vini piemontesi e un servizio attento e cordiale.

Gusto Madre

Via Giuseppe Mazzini, 31/A

Locale moderno e luminoso, Gusto Madre propone una pizza leggera e digeribile, impasti preparati con farine biologiche e lievito madre. Qui trovi anche opzioni vegetariane e vegane, in un ambiente contemporaneo e accogliente, perfetto per una pausa rilassata.

Kensho Restaurant

Via Carlo Alberto, 35

A pochi passi dal Museo Egizio, Kensho è un indirun indirizzo fusion di altissimo livello per chi desidera un viaggio culinario che unisce la tecnica giapponese alla qualità italiana. Sushi creativo, sashimi freschissimo e cocktail innovativi in un locale elegante e curato nei dettagli.

Signorvino Torino

Via Giuseppe Luigi Lagrange, 13

Ideale per un aperitivo o un pranzo leggero con una splendida vista su una delle vie più animate del centro, Signorvino offre una vastissima selezione di vini italiani abbinati a taglieri, piatti semplici ma curati e specialità gastronomiche provenienti da tutta Italia.

Farmacia Del Cambio

Piazza Carignano, 2

Affacciata su una delle piazze più belle di Torino, questa elegante pasticceria-caffetteria è l’ideale per una pausa golosa. Farmacia Del Cambio è perfetta per concludere la visita al museo con un dolce tipico torinese o un pranzo leggero gourmet con piatti contemporanei e sfiziosi.

Cosa ordinare di tipico a Torino?

Torino non è solo arte, storia e cultura: è anche una città che custodisce un patrimonio gastronomico ricco e sorprendente, capace di conquistare il palato con specialità gustose e piatti che raccontano secoli di tradizione sabauda.

1. Vitello tonnato (Vitel tonné)

Uno degli antipasti piemontesi per eccellenza, il vitello tonnato è diventato celebre ben oltre i confini regionali. Si tratta di fettine sottilissime di carne di vitello bollita o arrostita, accompagnate da una salsa cremosa a base di tonno, acciughe, capperi e maionese. Una preparazione semplice ma raffinata, perfetta per aprire un pranzo in stile torinese.

2. Bagna Cauda

Letteralmente “salsa calda”, è un piatto conviviale simbolo della cucina piemontese più autentica. A base di acciughe, aglio, olio extravergine d’oliva e talvolta burro, viene servita in un apposito contenitore di terracotta riscaldato da una fiammella, nel quale i commensali intingono verdure crude o cotte. Più che un piatto, è un rito collettivo, tipico dell’inverno.

3. Agnolotti del Plin

Gli agnolotti del plin sono piccoli ravioli ripieni di carne (vitello, maiale, coniglio o spinaci secondo le varianti), chiusi rigorosamente con il classico “pizzicotto” (il “plin” in piemontese). Tradizionalmente conditi con burro e salvia, oppure con un ristretto di arrosto, rappresentano una delle eccellenze gastronomiche torinesi più amate.

4. Bollito misto alla piemontese

Un piatto storico, da veri intenditori: carne di manzo, vitello, lingua, cotechino e gallina, bolliti lentamente e accompagnati da salse tipiche come la salsa verde, la salsa rossa e la mostarda. Tipico delle feste e dei pranzi domenicali, è un vero omaggio alla convivialità torinese.

5. Brasato al Barolo

Uno dei grandi classici della cucina piemontese: la carne di manzo viene marinata a lungo nel pregiato vino Barolo e poi cotta lentamente con aromi e verdure fino a diventare morbidissima. Il risultato è una carne succulenta dal gusto intenso, perfetta da accompagnare con polenta o purè di patate.

6. Fritto misto alla piemontese

Piatto rustico e ricco, in cui carne (salsiccia, fegato, cervella), verdure e frutta (mele, semolino dolce, amaretto) vengono pastellati e fritti in olio bollente. Un saporito gioco di contrasti dolci e salati che racconta l’anima popolare della cucina torinese.

7. La Finanziera

Un piatto storico, tipicamente torinese, nato nell’Ottocento e apprezzato dai banchieri e finanzieri (da cui il nome). Si tratta di un prelibato stufato preparato con frattaglie di pollo, manzo e vitello, sfumate con Marsala o vino bianco e cotte lentamente con funghi e piselli. Un piatto sostanzioso che porta con sé tutta l’eleganza gastronomica sabauda.

8. Gianduia e Bicerin: i dolci simbolo di Torino

Non puoi lasciare Torino senza gustare la golosa crema gianduia, nata dall’incontro tra nocciole piemontesi e cacao, celebre in tutto il mondo e base dei celebri gianduiotti. E se cerchi qualcosa di speciale, il “Bicerin” ti attende: una bevanda calda a strati composta da caffè espresso, cioccolata calda e crema di latte, da gustare nelle caffetterie storiche come rituale irrinunciabile.

Torino è questo e molto altro ancora: una città che accoglie il visitatore con sapori genuini, raffinati e autentici. Pronti per esplorarla con forchetta e coltello?

Dove parcheggiare vicino al Museo Egizio di Torino

Prima di lanciarti nel cibo e nella visita del museo, devi risolvere la questione parcheggio Museo Egizio di Torino. Puoi lasciare gratuitamente la tua auto fuori dal centro storico e raggiungere il museo con i mezzi pubblici, oppure utilizzare i parcheggi su strisce blu pagando comodamente tramite app.

Per una sosta senza pensieri, puoi prenotare in anticipo un parcheggio privato a pagamento: troverai soluzioni comode, sicure e adatte a ogni esigenza. Ricorda che il Museo Egizio si trova in Zona a traffico limitato (ZTL Centrale), attiva dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 10:30: controlla sempre le ultime informazioni sul sito del Comune di Torino prima di partire.