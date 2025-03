Il profumo del tartufo accoglie la primavera. Dove? A Fossombrone, borgo del nord delle Marche, in provincia di Pesaro e Urbino, che per due weekend consecutivi – 15 e 16, 22 e 23 marzo – ospita il Festival del Tartufo Bianchetto e del Vino Bianchello.

Un’abbinata interessante, perché oltre ad esaltare il gusto del tartufo, celebra anche un altro simbolo del territorio, il vino Bianchello DOC.

Un ricco e profumato programma di eventi

Cooking show, un’ampia area espositiva, stand per degustare le specialità preparate dalle massaie della Pro Loco: a Fossombrone ce n’è davvero per tutti i gusti. Il centralissimo corso Garibaldi è il cuore pulsante del festival, animato dalle bancarelle della Mostra-Mercato a disposizione dei visitatori per scoprire e acquistare prodotti tipici locali, tartufi freschi, specialità enogastronomiche e tanto altro. Decine gli espositori e produttori provenienti da tutto il territorio che offriranno il meglio della produzione locale: tartufi freschi e conservati, vini pregiati, ma anche salumi e formaggi artigianali, dolci tipici, prodotti a km zero.

Il Tartufo Bianchetto incontra la grande cucina

Nel corso del festival, grazie alla collaborazione con il direttore artistico Lucio Pompili, la Piazzetta del Gusto ospiterà una serie di cooking show imperdibili, dove rinomati chef mostreranno la loro maestria nella preparazione di piatti unici a base di Tartufo Bianchetto.

Si inizia sabato 15 marzo: alle 16 lo chef Massimo Biagiali del Ristorante Giardino darà il via alle esibizioni culinarie con le sue creazioni raffinate.

Il giorno successivo, domenica 16 marzo, sempre alle 16, sarà la volta della chef Susanna Marini del Ristorante Lampino, che delizierà il pubblico con la sua interpretazione del prezioso tubero.

Nel secondo weekend, sabato 22 marzo alle 16, salirà sul palco lo chef Rodion Dodu del Ristorante Il Cugnolo di Villa Lattanzi, con le sue ricette innovative e sofisticate.

Infine, a chiudere la rassegna di showcooking, domenica 23 marzo alle 16, sarà lo chef Max Mascia del Ristorante San Domenico, insignito di due stelle Michelin, che sorprenderà tutti con la sua arte gastronomica.

La Piazzetta del Gusto: un viaggio nei sapori del Tartufo Bianchetto

Per chi desidera gustare le prelibatezze del festival, la Piazzetta del Gusto ospiterà lo stand gastronomico della Pro Loco, dove sarà possibile mangiare a tutte le ore piatti tradizionali arricchiti dal profumo del Tartufo Bianchetto. In menù lasagne bianche, polenta, tagliatelle e pasta corta al tartufo, frittate e crostini, oltre a un ricco assortimento di specialità locali da accompagnare con un buon calice di Vino Bianchello DOC.

Escursioni, musica e tanto divertimento

Il festival non è solo gastronomia, ma anche un’occasione per vivere esperienze uniche legate al territorio. Tra gli appuntamenti da non perdere ci saranno la Gara nazionale dei cani da tartufo, un’emozionante sfida tra i migliori cercatori a quattro zampe; il Trekking del tartufo, una passeggiata guidata tra le colline forsempronesi; musica dal vivo; incontri e convegni dedicati alla cultura del tartufo e del vino.

La 41^ edizione del Festival del Tartufo Bianchetto e del Bianchello è organizzata dai volontari della Pro Loco Forum Sempronii, con il patrocinio del Comune di Fossombrone, il sostegno della Regione Marche e la collaborazione di A.I.S. Urbino-Montefeltro, dell’Associazione Tartufai e dell’Associazione Ristoratori di Fossombrone

Per informazioni e prenotazioni: proloco.forum.sempronii@gmail.com | 339 629 7113

