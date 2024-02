Eccellenze gastronomiche ed enologiche delle Dolomiti della Paganella, in Trentino, protagoniste dal 13 al 17 marzo di Gusto Alpino (nell’immagine in apertura una delle specialità del territorio, ph. Story Travelers), appuntamento organizzato dall’Azienda per il Turismo Dolomiti Paganella in collaborazione con il Consorzio Turistico Piana Rotaliana Königsberg.

Considerato l’approssimarsi della primavera l’iniziativa va incontro al desiderio di escursionisti e vacanzieri di trascorrere più tempo all’aria aperta, tra passeggiate naturalistiche ed esperienze enogastronomiche genuine.

Dal rifugio al ristorante il gusto è assicurato

A ospitare gli eventi saranno i rifugi, i ristoranti e gli hotel del territorio pronti ad accogliere i turisti con cene a tema, aperitivi e degustazioni di vini locali. La quattro giorni all’insegna dello slow food punta a riscoprire e valorizzare gli elementi distintivi della cultura alimentare delle Alpi Trentine e del territorio di Dolomiti Paganella favorendo il rafforzamento della rete tra ristoratori e produttori enogastronomici. «L’idea è quella di celebrare la tradizione culinaria trentina in tutti i suoi aspetti: dagli alimenti prodotti in loco rispettando la stagionalità delle materie prime fino le pratiche alimentari legate alla cucina povera del passato, come il riutilizzo dei cibi d’avanzo, passando per gli aspetti ecologici legati al consumo – osserva Luca D’Angelo, Direttore dell’Apt Dolomiti Paganella -. Per far questo è stato predisposto un programma con numerosi appuntamenti che stimolano la collaborazione tra i diversi operatori locali, cardine di queste comunità, e l’innovazione, che permette loro la rilettura delle antiche tradizioni in chiave contemporanea, senza però tradirne la storia».

Il programma di Gusto Alpino

La manifestazione Gusto Alpino entrerà nel vivo con gli eventi di giovedì 14 marzo “Sci e Sapori: la cena degli scialpinisti”, presso il Rifugio Dosso Larici in Paganella, e l’apericena al Ristorante Elementi a Mezzocorona. Nelle serate di venerdì 15 e sabato 16 marzo, il Corona Dolomites Hotel di Andalo ospiterà il doppio appuntamento di “Food & Wine Alpine Experience”, mentre il Rifugio Alpenrose di San Lorenzo Dorsino sarà la cornice delle due “Cene a 4 mani”, preparate dagli chef Claudio Sottovia e Angela Rocca. Il programma si concluderà nella mattinata di domenica 17 marzo con “Degusta Slow: l’aperitivo Rotari&Ciuìga” ospitato dall’Alpine Lounge Meriz di Fai della Paganella.

