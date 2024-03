Idee di vacanza per il 2024? Il Salisburghese, in Austria, è una meta assai interessante che offre numerosi spunti culturali, gastronomici e per originali esperienze outdoor.

La capitale del Land, Salisburgo, è un ottimo punto di partenza per andare alla scoperta di questa regione austriaca e vivere il passaggio dall’eleganza degli edifici della città alla natura dei dintorni ricca di laghi, parchi naturali, cascate, miniere di sale e molto altro, senza tralasciare la gustosa tradizione gastronomica esaltata nelle cucine di malghe, trattorie tipiche e ristoranti.

Salisburgo, la patria di Mozart

Salisburgo è una città a misura d’uomo che diventa la fuga d’evasione perfetta per un breve weekend. È assai nota per essere la città natale del compositore Wolfgang Amadeus Mozart, la cui storia è parte di una consistente fetta dell’offerta turistica e culturale. Dal 1997 il centro storico è Patrimonio dell’Umanità Unesco e passeggiando si avverte fin da subito il fascino della città grazie alla presenza di eleganti edifici e botteghe storiche. La Fortezza di Hohensalzburg è uno dei simboli della città ed è la più grande roccaforte ancora completamente conservata dell’Europa centrale. I turisti in visita potranno ammirare i musei che si trovano all’interno della fortezza e, una volta usciti e grazie alla sua posizione privilegiata, godere di una veduta panoramica della città dall’alto.

Un modo pratico e vantaggioso per visitare questa come altre attrazioni del Salisburghese è sfruttare la Salzburg Card che comprende ingressi in tutte le attrazioni e musei, uso dei mezzi pubblici e agevolazioni a manifestazioni e altre mete di interesse.

Un palcoscenico lungo un anno

Nel corso dell’anno Salisburgo diventa il palcoscenico di numerosi eventi e appuntamenti di ogni genere. Tra i più importanti c’è sicuramente il Festival di Salisburgo (19 luglio – 31 agosto 2024), che vanta una storia centenaria e che ogni anno trasforma la città in un teatro di esibizioni, manifestazioni e spettacoli di opere, prosa e concerti. Per l’occasione, ospiti di fama internazionale, come l’italiano Riccardo Muti, raggiungo il land.

Sempre in estate, per gli amanti di musica dance elettronica, c’è l’Electric Love Festival in programma quest’anno dal 4 al 6 luglio: per tre giornate dj di fama mondiale si alterneranno per far ballare i turisti e regalare momenti di puro divertimento.

L’Autunno Contadino, invece, è una celebrazione tipica che segna quel momento di transizione tra la fine della stagione estiva e l’inizio di quella autunnale. L’evento vanta oltre 25 anni di storia ed è un momento particolarmente importante e sentito da tutti gli abitanti del land che si preparano attivamente per dare vita a questa grande festa. Partecipare a questa manifestazione significa immergersi in un clima di festeggiamenti autentico e scoprire la vera essenza di questi luoghi con tradizioni che vengono tramandate di padre in figlio.

Via Culinaria, itinerario fra gusti, profumi ed emozioni

Il Salisburghese non è una regione fatta solamente di ampi spazi verdi e centri culturali dove immergersi nella storia ma questo land vanta una lunga tradizione gastronomica che sa conquistare anche i palati più esigenti. Per permettere a tutti i turisti di conoscere e orientarsi nel grande panorama culinario del Salisburghese è stata creata la Via Culinaria, una guida realizzata insieme al noto chef Eckart Witzigmann che segue i criteri di regionalità, originalità, qualità e autenticità. Grazie alla Via Culinaria, i viaggiatori hanno l’opportunità di scoprire in maniera semplice tutti i luoghi dove poter apprezzare le tipicità del Salisburghese, da ristoranti stellati a malghe passando per mercati e agriturismi.

All’interno della Via Culinaria sono contenuti ben 10 percorsi tematici: pesce, carne, formaggi, dolci, birra e grappa, prodotti bio, erbe, rifugi, trattorie e ristoranti stellati. Si tratta di un vero e proprio vademecum utile per orientarsi nel mondo culinario del land.

Bellezze… in bicicletta

Con 2000 km di piste ciclabili segnalate, 7 grandi piste ciclabili a lunga percorrenza, 20 bike hotel e 4 bike park, il Salisburghese vanta un’ampia rete di itinerari ideali da percorrere sulle due ruote. La Ciclabile dei Tauri parte dal Parco Nazionale degli Alti Tauri e termina a Salisburgo; si sviluppa per 270km e, grazie all’assenza di dislivelli particolarmente impegnativi, è indicata anche per giovani cicloturisti allenati che desiderano vivere una vacanza in sella. La Ciclovia Alpe Adria, invece, si snoda per tutto il land per poi giungere in Italia, a Grado. Chi si trova a Salisburgo e desidera ripercorrere le tracce di Mozart tra una pedalata e l’altra può seguire la Ciclabile di Mozart, un itinerario ad anello che segue i luoghi del cuore del noto compositore. Info