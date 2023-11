Palais Hansen Kempinski: magica Vienna è la quintessenza del grande albergo di charme ed eleganza. Uno storico hotel sinfonia melodica dell’immaginario viennese. Costruito dal famoso architetto Theophil Hansen nel 1873, l’hotel di lusso a cinque stelle offre un’eleganza d’altri tempi con tutti i vantaggi della modernità.

Situato nel cuore di Vienna, direttamente sul famoso Ring Boulevard, il Palais Hansen Kempinski è a pochi passi da tutte le principali attrazioni turistiche. Ubicato nel cuore storico della metropoli, lungo il Danubio, vicino all’ex Borsa di Vienna, alla Cattedrale di Santo Stefano, al Municipio di Vienna e alle altre principali attrazioni della città. L’aeroporto internazionale di Vienna è raggiungibile in 25 minuti di auto e l’hotel è inoltre facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici.

Ci sono 152 camere e suite eleganti. I ristoranti Wintergarten e EDVARD, premiato con una stella Michelin, offrono delizie culinarie. Nella Lobby Lounge gli ospiti possono gustare il famoso strudel di mele Kempinski. Le serate si trascorrono al meglio nel Lobby Bar e nella Cigar Lounge. La Kempinski The Spa con palestra offre relax e benessere ed è un caldo rifugio. Per eventi esclusivi sono disponibili otto sale riunioni e una sala da ballo.

Consiglio per il vostro soggiorno: una meravigliosa Junior Suite, 53mq di perfezione e ampi spazi. Una lussuosa comodità non costituita da eccessi e sfarzo e studiata in ogni singolo particolare. Ampia camera da letto con area salotto e scrivania. La tecnologia è qui padrona perfettamente integrata con gli stilosi elementi d’arredo Art Deco. Un comodo Ipad per poter personalizzare il vostro soggiorno declinando ogni singolo aspetto senza tralasciare forse quello più importante ossia un sonno profondo. Un meraviglioso pillow menu dal quale scegliere il vostro cuscino (oltre ai più classici anche quello con fiori di lavanda per rendere migliore e proteggere il vostro sonno).

Stanze perfettamente insonorizzate.

Una grande e spaziosa Lobby dove poter sorseggiare un aperitivo o un light lunch ma se fossimo in voi non perderemo certo l’occasione di provare i signature cocktails e le dolcezze preparate in occasione dell’importante anniversario di Palais Hansen Kempinski Wien: 125 anni. Un hotel storico ma con una forma smagliante e ridente poichè assolutamente un’eccellenza nel panorama dell’ hotellerie europea.

Una ricca e variegata prima colazione servita in un giardino d’inverno con pareti di piante naturali che donano un effetto luminoso e brioso.

Personale dedicato premuroso, dettagli studiati e quasi mai fuori posto. Un rigore percepibile anche se non ingessato in inutili e ridondanti cerimonie. Un’eleganza rilassata e assolutamente consapevole dell’istituzione DNA Kempinski.

Un hotel che ben si addice a grandi eventi, celebrazioni ma anche per momenti intimi e di coppia pensando ad esempio alla proposta gourmet del ristorante stellato EDVARD.

Un cinque stelle che compie 125 anni ma che sicuramente ha davanti a sè un futuro brillante di storia radiosa.

Palais Hansen Kempinski: magica Vienna per un soggiorno nella città più vivibile d’Europa.

Palais Hansen Kempinski Wien